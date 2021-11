Ciprian di Uomini e Donne chi è, origini

Ciprian di Uomini e Donne: chi è il corteggiatore di Andrea Nicole. Tutto su di lui e sulle sue origini.

Tra i protagonisti di Uomini e Donne c’è Ciprian Aftim, corteggiatrice della tronista Andrea Nicole. Scopriamo tutto quanto su di lui e sulle sue origini.

Chi è Ciprian di Uomini e Donne

Occhi azzurri, capelli biondi, Ciprian ha 29 anni, è nato in Romania, ma vive in Italia da quando è piccolo ed è ormai romano d’adozione. Nella Capitale Ciprian ha frequentato le scuole medie e superiori, per poi laurearsi in fisioterapia lo scorso novembre. Ora, lavora come fisioterapista e personal trainer e, giunto a Uomini e Donne, ha deciso di oreggiare Andrea Nicole, con ottimi risultati tra l’altro.

Oltre al suo lavoro, Ciprian ha anche avuto alcune esperienze come modello. Oggi si mostra perfettamente a proprio agio, ma ha raccontato che nella sua vita non ha sempre avuto un rapporto facile col proprio corpo, raccontando di aver subito bullismo a scuola sia per il suo peso che per le sue origini.

Quella a Uomini e Donne non è la prima apparizione di Ciprian in televisione: il 29enne romeno nel 2016 ha partecipato al programma di Canale 5 House Party. Infine, il corteggiatore di Uomini e Donne è molto attivo su Instagram, dove ha sia un profilo privato che uno lavorativo.

Ciprian a Uomini e Donne

Ciprian è arrivato nel programma per un appuntamento al buio, scegliendo subito di corteggiare Andrea Nicole, la tronista che ha completato la transizione da uomo a donna. Dal canto suo, lei lo ha scelto per la prima uscita in esterna e le cose tra i due sono andate molto bene, tanto che è anche scattato il bacio tra i due.

Dopo essere andati avanti nella frequentazione, però, secondo le anticipazioni delle prossime puntate, Ciprian sembra intenzionato a troncare il rapporto con la tronista.

