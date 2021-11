Alvise Rigo origini | cosa fa per lavoro dopo incidente | bullismo

Alvise Rigo è stato vittima di bullismo. Scopriamo la storia, l’incidente e la rinascita del bello di Ballando con le Stelle

In coppia con la professionista Tove Villfor, Alvise Rigo è un concorrente di Ballando con le Stelle e fin dalla prima puntata ha stupito tutti per la sua bellezza superando anche un ballottaggio con Fabio Galante.

La sua è una storia travagliata, piena di incidenti e di cambi di rotta, che lo hanno portato oggi sul palco dello show condotto da Milly Carlucci.

Alvise Rigo origini

Le origini di Alvise Rigo ci portano a Venezia dove nasce nel 1992 e frequenta il liceo scientifico, per poi iscriversi alla facoltà di mediazione culturale di Padova. Negli anni del liceo e dell’università prosegue il suo percorso nel Rugby diventando un professionista affermato. Esordisce in eccellenza con la maglia del Mogliano Rugby, poi ha giocato nella Lazio Rugby nel 2015 e nel Petrarca Rugby tra il 2016 e il 2017.

A seguito di un terribile incidente alla testa – dovuto ad uno scontro di gioco a trenta chilometri orari – ha scelto di abbandonare lo sport che tanto amava, ma che rischiava di diventare pericoloso per la sua incolumità. Per lui in carriera anche una frattura alla caviglia e al setto nasale. Oggi fa parte del cast di Ballando con le stelle un po’ per caso. Come dichiarato da lui stesso in un intervista rilasciata a Nuovo: “Seguivo lo show indirettamente, Milly mi ha chiesto di partecipare grazie a un contatto con la mia agenzia di moda, ma ero in trattativa anche per un altro programma”.

Alvise Rigo bullismo

A vederlo così certo non si direbbe: Alvise Rigo è stato vittima di bullismo ai tempi delle superiori perché non cresceva. Con il passare degli anni le cose sono di certo migliorate, ma è lo sport ad averlo salvato: “Mi sono alzato molto dai 16 anni in poi, in prima superiore ero molto piccolo. Stavo al loro gioco, ma effettivamente ne risentivo. Mi consolavo con lo sport, mi sfogavo”.

Alvise Rigo: cosa fa per lavoro dopo incidente

Classe ’92, il giovane veneziano DOC ha scelto così di trasferirsi a Milano nel 2019 per lasciarsi alle spalle il rugby e iniziare una carriera come modello, bartender e buttafuori nelle discoteche. Nel corso della sua carriera ha anche svolto il ruolo di security privata per star affermate come Kendall Jenner e Antonella Clerici. Con quest’ultima ha anche partecipato al Festival di Sanremo come “boy”

Nella sua vita ora si sono aperte le porte dello star system, in cui ha esordito alla meglio con la bellissima Tove Villfor, con la quale inizia a mostrarsi anche fuori dal palcoscenico. La coppia, che però nega qualsiasi coinvolgimento amoroso, sembra molto affiatata e i profili social di entrambi sono invasi da foto in costume durante le prove per il programma.

