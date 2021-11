Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle | chi è uscito 13 novembre

Quinta puntata di Ballando con le stelle ricca di colpi di scena. Voti inaspettati e perfomance sopra le righe: scopriamo il concorrente uscito e chi si è salvato dopo il ballottaggio

Giro di boa per Ballando con le stelle 2021 arrivato alla quinta puntata. Subito un colpo di scena con la prova a sorpresa e il momentaneo ritiro di Andrea Iannone, colto da malore. Tante discussioni hanno caratterizzato le votazioni della giuria, in particolare quella che ha visto coinvolto Morgan che ha ricevuto uno zero sia da Selvaggia Lucarelli che Guillermo Mariotto. La quinta puntata ha decretato l’eliminazione di Mietta e Maykel Fonts. Scopriamo cosa è successo e chi è stato eliminato durante la puntata in onda il 12 novembre.

Ballando con le stelle: quinta puntata

Il quarto concorrente eliminato dall’edizione 2021 di Ballando con le stelle è Mietta (con Maykel Fonts). Si aggiunge così a Valerio Rossi Albertini, Albano e Fabio Galante. Lo spareggio finale ha visto protagonisti Alvise Rigo e Tove Villfort, Sabrina Salerno e Samuel Peron e Mietta e Maykel Fonts, rientrata dopo la positività al Covid. La coppia è stata riammessa alla gara ma solo per conquistarsi un posto tramite spareggio. La prima coppia a salvarsi è quella di Sabrina Salerno e Samuel Peron con il 47% dei voti, mentre si salva per la seconda puntata consecutiva Alvise Rigo (e Tove Villfort) con il 36% dei voti. Niente da fare per Mietta che raccoglie solo il 16% dei voti.

A vincere la prova a sorpresa è stata la coppia composta da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale che ha potuto contare su un tesoretto di 30 voti. Al termine delle esibizioni, Alberto Matano ha dato il suo tesoretto a Valeria Fabrizi, mentre la giurata popolare ha scelto Federico Lauri. Vincono la puntata Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, primi anche senza il tesoretto iniziale.

