Chi è stato eliminato a All Together Now 14 novembre | chi è uscito

Terza puntata di All Together Now talent show condotto da Michelle Hunziker. Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata del 14 novembre

Emozioni in musica come ormai da tradizione nell’appuntamento della domenica sera con All Together Now. Tanto divertimento ma soprattutto bravura da parte dei 14 concorrenti in gara che si contendono l’ambito premio di 100 mila euro in gettoni d’oro. Nella terza puntata una persona ha dovuto abbandonare il sogno di conquistare la vittoria finale. Scopriamo chi è andato in ballottaggio e chi è uscito da All Together Now nella puntata del 14 novembre.

Chi è stato eliminato a All Together Now

Al termine della terza puntata, sono stati due i concorrenti a contendersi l’ultimo posto disponibile. Giovanni Arichetta e Gloria Tumbarello si sono sfidati a colpi di musica per convincere giuria e muro a restare in corsa per la vittoria finale. Chi è uscito dalla terza puntata in onda il 14 novembre? Chi è stato eliminato da All Together Now?

Giovanni Arichetta ha scelto la canzone “Troppo Buono” di Tiziano Ferro nel ballottaggio contro Gloria Tumbarello. Quest’ultima ha invece ha optato per “Meraviglioso amore mio” di Arisa. La giuria ha preferito l’esibizione di Gloria Tumbarello che ha conquistato i voti di Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone. J-Ax ha invece votato per Giovanni così come il Muro. Ad essere eliminato da All Together Now è quindi Giovanni Arichetta di Reggio Calabria già in ballottaggio la scorsa puntata contro Priscilla Cattaneo.

I migliori nella prima e seconda manche

L’eliminazione di Giovanni Arichetta si aggiunge a quella di Priscilla Cattaneo e Alice Cignoni. Restano in gara quindi 11 concorrenti che si sfideranno fino al 19 dicembre 2021 (data dell’ultima puntata di All Together Now) per conquistare il montepremi 100 mila euro. Nella prima manche la migliore è stata Michelle Perera che ha raggiunto 97 punti, Giovanni Arichetta invece si è fermato a 37 con “Non vivo più senza te” di Biagio Antonacci. Nella seconda manche trionfo di Vincenzo Cantiello che con “Rise like a phoenix” di Conchita Wurst conquista 100 punti e mantiene il massimo dei voti.

