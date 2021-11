Chi è uscito a Bake Off | chi è stato eliminato 19 novembre

Nella dodicesima puntata di Bake Off Italia 2021, in onda il 19 novembre, altra eliminazione clamorosa. Scopriamo chi è uscito dal programma

Nuova puntata, la dodicesima, per Bake Off Italia 2021. Anche questa volte tre prove per i sette concorrenti rimasti in gara. Un solo concorrente ha lasciato il cooking show condotto da Benedetta Parodi e che vede la partecipazione di Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara come giurati. Scopriamo insieme chi tra Daniela, Enrico, Giacomo, Gloria, Lola, Roberto e Simone è uscito.

Chi è uscito il 19 novembre a Bake Off 2021

La prima prova è stata quella creativa e ha visto i concorrenti cimentarsi con la Mozart Torte, presentata da Csaba dalla Zorza. Tre gusti obbligatori da utilizzare (pistacchio, marzapane e gianduia) ma la necessità di rivisitare il gusto. Al centro dell’attenzione dei pasticcieri la grammatura di zucchero per ogni fase della preparazione della torta.

La prova tecnica invece è stata introdotta da Armando Lombardo con la torta Sweet Rossini che prevede una cake al mandarino, una ganache al caffè e cardamomo ricoperto da un pralinato alla nocciola e macarons. La classifica provvisoria ha posto Daniela al primo posto, seguita da Simone e Roberto. Ultimo posto per Gloria che così è partita con un ritardo da recuperare nella terza e ultima prova.

Terza e ultima prova con ospite Orietta Berti, appassionata di bambole e che ha presentato la Doll Cake. In questo Daniela ha usufruito del suo bonus per aver vinto il grembiule blu nella precedente puntata. La concorrente ha scelto la bambola da utilizzare per la sua torta e ha assegnato un’altra bambola ad uno degli altri sette pasticcieri. Ha deciso di “aiutare” Enrico con la bambola più semplice. A vincere la prova è stata ancora una volta Daniela, mentre ad essere eliminata è stata Gloria che non è riuscita a convincere la giuria di Bake Off Italia 2021.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI