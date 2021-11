Bianca Gascoigne chirurgia: prima e dopo FOTO

Bianca Gascoigne, com’è cambiata negli anni la figlia del noto calciatore Paul Gascoigne e gli interventi chirurgici a cui si è sottoposta.

Figlia del leggendario calciatore Paul, tanto forte in campo quanto instabile fuori dal rettangolo verde di gioco, anche Bianca Gascoigne è un personaggio assai noto. Soprattutto negli ultimi anni, la donna è diventata molto famosa in Italia, apparendo spesso in televisione e impegnata ora nella nuova stagione di Ballando con le stelle. Vediamo com’è cambiata negli anni la modella e le operazioni di chirurgia estetica cui si è sottoposta.

Bianca Gascoigne prima

Con un padre così celebre, è naturale che Bianca Gascoigne sia sempre stata sotto la luce dei riflettori. Prima di diventare famosa in Italia, la donna si è fatta strada in Inghilterra, partecipando a diversi programmi come il Grande Fratello e lavorando come modella, posando su diverse riviste.

Rispetto agli esordi, naturalmente la donna è cambiata molto. A tal proposito, la protagonista di Ballando con le stelle ha sempre avuto un rapporto complesso col proprio corpo dovuto soprattutto alla malattia di cui soffre, il dismorfismo corporeo, una patologia che la porta a vedere il proprio corpo diversamente da com’è in realtà, percependolo più grande di quanto effettivamente sia.

Bianca Gascoigne oggi

La donna nel corso della sua vita si è sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica, non nascondendoli mai. Non ha aggiunto niente però, piuttosto alto, forse anche incentivata dalla malattia di cui parlavamo sopra.

Bianca Gascoigne infatti si è sottoposta a un’operazione per la riduzione del seno, ammettendo di sentirsi molto meglio dopo aver sostenuto quest’intervento. Tuttavia, quello di riduzione non è il primo intervento che la donna ha fatto al seno: da giovanissima infatti si era già sottoposta a qualche ritocco, ingrandendo il seno, ma poi ha deciso di fare marcia indietro.

Ora, Bianca di Ballando con le stelle appare sempre col suo fisico mozzafiato, col ritocco al seno che la fa stare ancora più a suo agio col corpo. Per il resto, la donna ha cambiato spesso look e acconciatura, ma non sembra essersi sottoposta ad altri sostanziosi ritocchi.

