Chi è stato eliminato a All Together Now 21 novembre | chi è uscito

Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata di All Together Now del 21 novembre. Il talent show condotto da Michelle Hunziker continua ad emozionare

Puntata ricca di performance straordinarie ad All Together Now. I 13 concorrenti in gara alzano ulteriormente il livello e fioccano i 100, il punteggio massimo ottenuto tra la giuria e i 100 componenti del Muro Umano. In palio per il vincitore ben 100 mila euro in gettoni d’oro. Scopriamo cosa è successo e chi è uscito da All Together Now nella quarta puntata in onda il 14 novembre.

LEGGI: Francesco Renga fidanzata chi è | Ambra Angiolini | tour 2021

Chi è stato eliminato ieri sera a All Together Now

Nella prima manche sono ben tre i concorrenti che conquistano 100 punti. Ad ottenere il massimo dei voti sono Carola Campagna che interpreta “All I Ask” di Adele, Michelangelo Falcone con la canzone “In mezzo a questo inverno” di Tiziano Ferro e l’impeccabile Vincenzo Cantiello, al quarto 100 su quatto puntate. Il concorrente ha portato sul palco di All Together Now la canzone “Toxic” di Britney Spears.

Durante la prima manche Gaetano Schettini ha raggiunto i 70 punti con “Fai Rumore” di Diodato, mentre Gloria Tumbarello non è andata oltre i 60 con il brano “Per tutta la vita” di Noemi. Peggio Matteo Stranieri che con “Tappeto di fragole” dei Modà ottiene 55 punti. Con questo punteggio va al ballottaggio finale per conservare il suo posto in gara.

Nella seconda manche Michelle Perera propone Per dire di no di Alexia, ottenendo 94 punti, con Anna Tatangelo che ne aggiunge due e Rita Pavone quattro. J-Ax e Francesco Renga, invece, si limitano a confermare. Per lei ben 100 punti totali. Risultato ben differente per Carlotta Loretucci con Luce di Elisa, che si ferma a quota 63, ottenendo 58 punti dal Muro Umano. Cinque vengono aggiunti da Renga, mentre J-Ax cancella i due di Rita Pavone. È lei a dover fronteggiare Matteo al ballottaggio. Samir, infatti, porta a casa 85 punti con L’essenziale di Marco Mengoni. Sono 78, invece, i punti di Jalisse Bascià con Se mi vuoi di Pino Daniele. Giacomo Voli, infine, canta I don’t want to miss a thing, ottenendo 89 punti.

Nel faccia a faccia finale ascoltiamo Un amore così grande da parte di Matteo. Dall’altra parte Carlotta canta Glicine di Noemi. Parola ai giudici, che scelgono di salvare la Loretucci, facendo di Matteo l’eliminato della quarta puntata.

LEGGI: Anna Tatangelo fidanzato | chi è Livio Cori, rapper collega di Gigi D’Alessio

I migliori della quarta puntata

L’eliminazione di Matteo Stranieri si aggiunge a quella di Giovanni Arichetta, Priscilla Cattaneo e Alice Cignoni. Restano in gara quindi 10 concorrenti che si sfideranno fino al 19 dicembre 2021 (data dell’ultima puntata di All Together Now) per conquistare il montepremi 100 mila euro. Favorito numero uno per la vittoria finale resta Vincenzo Cantiello che ha ottenuto il massimo dei voti in tutte le puntate finora trasmesse. Avanzano le candidature di Carola Campagna e Michelangelo Falcone, anche loro con 100 punti nella prima manche.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI