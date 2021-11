Chi è Biagio D’Anelli concorrente GF VIP: fidanzata, età

Biagio D’Anelli, chi è il nuovo concorrente del GF Vip: scopriamo tutto su di lui, dalla sua carriera alla sua vita privata.

Questa sera faranno il proprio ingresso nella casa del Grande Fratello ben 4 nuovi concorrenti, che andranno ad aggiungersi al cast di quella che sarà l’edizione più lunga della storia del programma. Tra le new entry nella casa più spiata d’Italia c’è anche Biagio D’Anelli: scopriamo tutto quanto su di lui, dalla sua carriera alla vita privata.

LEGGI ANCHE: Chi è Ferdinando Giordano concorrente GF Vip: lavoro, età

Chi è Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli nasce a San Giovanni Rotondo il 9 febbraio 1983. Il mondo dello spettacolo è nel suo mirino fin da giovane, quando si impegna nell’organizzazione di eventi. Poi l’esordio in televisione arriva con la partecipazione al Grande Fratello 11, dove si afferma come un personaggio fortemente protagonista e divisivo.

Dopo l’esperienza nella casa, si dedica alla carriera nella recitazione, rimanendo così nello spettacolo. Nonostante i tanti studi, la carriera nel cinema non decolla come sperato e per lui rimangono aperte soprattutto le porte della televisione, dove è spesso ospite soprattutto nei salotti di Barbara d’Urso.

LEGGI: Soleil Sorge, chi è il fidanzato dell’influencer FOTO

Biagio D’Anelli: vita privata

La vita sentimentale del nuovo concorrente del GF Vip è a dir poco esplosiva: già nella sua prima esperienza nella casa finisce al centro di un putiferio per un flirt con un’altra concorrente, Guendalina Tavassi, che porta alla rottura con la sua fidanzata dell’epoca, Simona Salvemini. Poi, sono stati attribuiti al gieffino anche numerosi altri flirt di rilievo, come quelli con Francesca Cipriani, Flavia Vento e Malena.

Nel 2017, Biagio ha avuto una relazione con Emanuela Tittocchia, terminata proprio a causa del tradimento del ragazzo. Attualmente, il nuovo concorrente del Grande Fratello è fidanzato con Silvana Curcio, manager di una famosa azienda di calzature. Entrambe le storie, sia quella terminata con la Tittocchia che quella di ora con la Curcio, sono state protagoniste nel salotto di Pomeriggio 5.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI