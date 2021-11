Chi è Ferdinando Giordano concorrente GF VIP: lavoro, età

Ferdinando Giordano, chi è il nuovo concorrente del GF Vip: scopriamo tutto su di lui, dalla sua carriera alla sua vita privata.

Sono in arrivo nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello. Quella che si appresta ad essere l’edizione più lunga della storia del programma si sta per arricchire di ben 4 concorrenti, che entreranno stasera all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra questi ci sarà anche Ferdinando Giordano: scopriamo tutto quanto su di lui, dalla sua carriera alla vita privata.

LEGGI: Soleil Sorge, chi è il fidanzato dell’influencer FOTO

Chi è Ferdinando Giordano

Ferdinando Giordano nasce il 23 luglio 1980 a Salerno. Da bambino ha coltivato il sogno di diventare calciatore, ma diversi problemi lo hanno fermato. Molte difficoltà della sua infanzia sono derivanti dalla morte di suo padre, che ha avuto in passato anche dei problemi con la giustizia. Tra difficoltà economiche e un infortunio grave, Giordano ha dovuto rinunciare al sogno di fare il calciatore.

Per lui, però, il successo è arrivato grazie alla televisione. Nell’ottobre 2010 infatti entra a far parte del cast del Grande Fratello 11, arrivando secondo alle spalle di Andrea Hirai Cocco. Ci riprova però l’anno dopo, partecipando anche al GF 12, ma stavolta resta solo due settimane all’interno della casa. Ora, per lui è pronta la terza avventura all’interno della casa, stavolta però nell’edizione Vip del Grande Fratello.

LEGGI: Sorge origini | chi è la mamma | fidanzato

Ferdinando Giordano: la vita privata

Il nuovo partecipante al Grande Fratello Vip non è molto attivo sui social: ha un profilo Instagram che fino a qualche tempo fa era privato, ora però, complice probabilmente anche la sua nuova avventura, è stato reso pubblico.

Sulla sua vita privata dunque non sappiamo moltissimi, considerando anche quanto il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip tiene alla sua privacy. A ogni modo, Ferdinando Giordano dovrebbe essere single, dopo la fine, nel 2019, della storia con Angelica Livraghi, conosciuta proprio nella casa nel 2011.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI