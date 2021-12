Tutta colpa di Freud, quante puntate compongono la serie tv che, da questa sera, andrà in onda su Canale 5? Scopriamo tutti i dettagli.

Prodotta e distribuita da Amazon Prime Video, la serie tv di Tutta colpa di Freud arriva finalmente anche in chiaro da questa sera, mercoledì primo dicembre. Gli episodi saranno visibili su Canale 5, ma saranno recuperabili anche in streaming tramite l’applicazione di Mediaset Infinity, disponibile sia per i dispositivi mobili che per le smart tv, così da poter vedere comodamente ogni episodio in televisione. A tal proposito, vediamo quanti saranno gli appuntamenti con Tutta colpa di Freud – La serie e quando andranno in onda.

Tutta colpa di Freud – La serie: quante puntate sono

La serie andrà in onda, su Canale 5, da stasera, mercoledì 1 dicembre 2021, fino a mercoledì 22 dicembre. Quattro appuntamenti, tutti in prima serata, con la trasmissione di due episodi ogni volta. Questo quindi il calendario della serie:

Prima puntata (episodi 1 e 2) – mercoledì 1° dicembre 2021

Seconda puntata (episodi 3 e 4) – mercoledì 8 dicembre 2021

Terza puntata (episodi 5 e 6) – mercoledì 15 dicembre 2021

Quarta puntata (episodi 7 e 8) – mercoledì 22 dicembre 2021

Tutta colpa di Freud – La serie: trama e cast

La serie è un remake dell’omonimo film del 2014 e vede Francesco, interpretato da Claudio Bisio, fare i conti col ritorno a casa delle sue tre figlie (Claudia Shulha, Marta Gastini e Demetra Bellina). Francesco è uno psicoanalista che da tempo vive separato dalla moglie e ha dovuto crescere da solo le figlie, ora deve nuovamente fare i conti con loro, con i problemi delle loro vite adulte. Francesco però vuole anche ritrovare l’amore che ormai gli manca da parecchio e per farlo sarà aiutato da Matteo, Max Tortora, che a sua volta scoprirà di essere in grado di amare e provare emozioni molto intense. L’appuntamento va quindi a stasera, con le prime due puntate della serie.

