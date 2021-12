Raul Cremona chi è la moglie, i figli e il papà del Mago Oronzo di Zelig

Raul Cremona, scopriamo i dettagli della vita privata del celebre Mago di Zelig, dalla moglie e i figli fino a chi è suo padre.

Uno dei volti storici della trasmissione Zelig è sicuramente quello di Raul Cremona, affermatosi all’interno del programma e al grande pubblico grazie al personaggio del Mago Oronzo, che gli ha dato grandissima visibilità. Scopriamo qualcosa in più però sul celebre attore comico, in particolare sulla sua vita privata.

LEGGI ANCHE: Chi è la fidanzata di Biagio D’Anelli concorrente GF VIP

Raul Cremona, la vita privata

Non sappiamo molto della dolce metà di Raul Cremona: sappiamo che il comico è sposato con una donna inglese e che i due hanno due figli: Giordano e Leonardo. Molto di più sappiamo invece di su suo figlio Giordano, che è conosciuto col nome Kremont ed è un dj e producer. Fa parte, insieme a Federico Mercuri, del duo Merk & Kremont, un punto di rifeirmento per la musica elettronica e house. La carriera dei due dj è di primissimo piano, i due hanno anche collaborato con tantissimi esponenti della scena musicale, dando vita anche a famosi remix di canzoni molto celebri come Without You di Avicii o Nuova Era di Jovanotti.

Lo spettacolo è una parte fondamentale del dna della famiglia Cremona. Il suo bisnonno era un pagliaccio, mentre il nonno fu all’interno del progetto Milano e il suo territorio di Roberto Leydi. Suo padre invece è il responsabile della carriera di Raul, spingendolo sin da bambino a imparare i giochi di prestigio, esibendosi nelle piazze. L’illusionismo è il primo amore di Raul Cremona e resterà una parte fondamentale della sua carriera, affiancando all’attività da prestigiatore quella di cabarettista e ottenendo un grandissimo successo,

Le due anime di Raul Cremona hanno sempre convissuto, l’artista ha portato avanti sia la carriera da cabarettista che da illusionista, partecipando a molti programmi e dando vita a tanti spettacoli sia televisivi che teatrali.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI