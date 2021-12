Due anni dopo gli eventi di Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, Matt Reeves torna alla regia di un film della celebre saga, il terzo, The War – Il pianeta delle scimmie. La guerra è infine giunta e sarà totale.

C’è tanta CGI nella saga reboot de Il pianeta delle scimmie. Vi è spazio, però, anche per alcune spettacolari location reali. Ecco dove è stato girato il terzo film del franchise.

Dove è stato girato The War – Il pianeta delle scimmie

Per la realizzazione del terzo film della saga la produzione ha girato soprattutto in Canada, nello specifico in British Columbia e Alberta. Non sono mancate però anche alcune scene realizzate negli Stati Uniti, recandosi sia a Washington che in California. Va da sé che svariate scene abbiano avuto bisogno di uno studio cinematografico, considerando il grande uso della computer grafica. Ecco però i luoghi riconoscibili nel mondo reale.

Vi è una scena sulla spiaggia che richiama in maniera palese il film originale del 1968. Questa è stata girata a Vancouver Island, a Long Beach precisamente. Non ci si è limitati a pochi frame, ovviamente. Cast e crew si sono mossi intorno alle zone di Tofino e Ucluelet. I lavori hanno coinvolto anche Pacific Rim National Park Reserve, First Nations Land e alcune proprietà private della zona.

Nella zona di South Richmond, presso Triangle Road, è stata creato un enorme set, utile per girare le scene nell’accampamento del Colonnello e nella prigione delle scimmie. Differente il discorso per l’armeria della Tower Rock, ricreata nelle montagne della Sierra Nevada, in California.

Alcune scene sono state inoltre girare nelle montagne Kananaskis, probabilmente presso il Fortress Mountain Resort. Un luogo ben caro alle produzioni cinematografiche, essendo stato utilizzato negli ultimi anni per Revenant, valso il primo Premio Oscar a Leonardo DiCaprio. A ciò si aggiunge il resort sciistico di Mount Seymour. Come dimenticare la scena della cascata. Si tratta ovviamente di una creazione in CGI, per la quale però sono state utilizzate immagini girate presso il lago Alouette, nel Golden Ears Provincial Park, in Maple Ridge.

Il finale della pellicola è stato girato presso Mount St. Helens e Spirit Lake, nello stato di Washington. Alcune scene invece fanno riferimento a locations desertiche in giro per la California.

