Valerio Scanu, com’è cambiato il cantante dopo l’esperienza ad Amici che lo ha lanciato nel mondo della musica? Scopriamo tutti i dettagli.

Era il 2009 quando Valerio Scanu raggiunse il secondo posto ad Amici, raccogliendo un importante consenso di pubblico. Da lì, la consacrazione con la vittoria nel Festival di Sanremo, poi la sua carriera musicale lentamente declina. Ora sono passati più di dieci anni dagli esordi del cantante ad Amici: scopriamo com’è cambiato nel tempo.

Valerio Scanu prima

Nato nel 1990 a La Maddalena, Valerio Scanu vive degli anni a dir poco frenetici tra il 2009 e il 2010. Prima l’approdo ad Amici, dove si piazza al secondo posto, poi l’anno successivo il trionfo al Festival di Sanremo, con il brano Per tutte le volte che…, che entra di diritto, grazie al successo all’Ariston, nella storia della musica italiana.

La carriera del cantante, dopo aver toccato il suo apice, vive un lento declino, ma Valerio Scanu prova a rimanere comunque sulla cresta dell’onda, partecipando a diversi programmi come Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e L’Isola dei Famosi. Andando a rivedere le foto dei suoi esordi, sono evidenti i cambiamenti occorsi al cantante.

Valerio Scanu oggi

In età giovanile, il cantante portava una capigliatura molto lunga, con i capelli spesso raccolti in una coda bassa, mentre col tempo ha lasciato perdere i capelli lunghi, optando per un taglio molto più corto e tingendosi di biondo. I capelli sono il cuore del cambiamento di Valerio Scanu, che col tempo ha cercato un look più alla moda, risultando però molto diverso rispetto a com’era prima.

Dagli esordi ad Amici sono passati ben 12 anni ed è quindi chiaro che il cantante sia cambiato molto, anche a causa dei segni del tempo che inevitabilmente si notano dopo tutti questi anni.

