Chi è uscito a Bake Off | chi è stato eliminato ieri sera 3 dicembre

Cinque concorrenti e un unico grembiule da conquistare. Il 3 dicembre è andata in scena la quattordicesima puntata di Bake Off Italia 2021. Daniela, Giacomo, Lola, Roberto e Simone sono pronti a sfidarsi per conquistare la giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Padrona di casa come sempre la splendida Benedetta Parodi. Scopriamo chi è stato eliminato e chi ha conquistato l’accesso alla semifinale.

Chi è uscito il 3 dicembre a Bake Off 2021

Puntata a tema natalizio dedicata alle spezie. La prima prova prevede che i cinque concorrenti debbano ricreare cinque dolci della tradizione italiana: il panforte toscano con chiodi di garofano, la pitta ‘mpigliata con cannella, il fristringo marchigiano, il buccellato siciliano e il panpepato umbro. In tutti i dolci devono essere sostituiti le spezie principali con un’altra. Grazie alla conquista del grembiule blu, avvenuto nella precedente puntata, Daniela può scegliere per prima a chi affidare un determinato dolce. Grandi complimenti per Roberto con il fristingo, mentre non convince Simone che nel panforte ha scelto la liquirizia al posto dei chiodi

Al centro della seconda manche ci sono cappellini di Babbo Natale di Knam. 100 minuti di tempo per tenere il ritmo del pasticciere. I cappellini sono delle monoporzioni di pasta frolla che all’interno sono ripiene di zenzero tritato, ganache e pan di pere. Tutte sono sormontate da sfere di pan di spagna e da una pallina di cioccolato bianco ricoperta di cocco rapè in cima al dolce. Il migliore della prova è Roberto.

La terza prova vede la partecipazione di Clelia d’Onofrio e Venia Flessa, vincitrice di Bake Off Grecia 2018. Al centro della manche finale c’è la Baklava Natalizia, un dolce a base di pasta fillo e frutta secca intriso con un goloso sciroppo di miele. La prova è resa ancora più complicata perché i concorrenti devono realizzare un albero di Natale composto da tanti piccoli baklava. A vincere la prova è Roberto, mentre chi viene eliminato da Bake Off Italia 2021 è Simone.

