Jessica Selassie prima e dopo: chirurgia FOTO

Jessica Selassie, com’è cambiata la concorrente del GF Vip, una delle tre principesse Selassie: vediamo com’era prima, com’è ora e le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta.

Jessica, Lulù e Clarissa Selassie sono le tre principesse etiopi che hanno preso parte all’edizione attuale del Grande Fratello Vip. All’interno della casa ora sono rimaste in due: Clarissa è stata eliminata, mentre rimangono in gioco Lulù e Jessica. Proprio quest’ultima è l’unica delle tre sorelle ad avere un’esperienza televisiva prima del GF Vip, avendo partecipato a Riccanza. Possiamo quindi vedere meglio com’è cambiata negli anni la ragazza e le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta per modellare il proprio aspetto.

Jessica Selassie prima

L’esordio di Jessica Selassie in televisione risale all’esperienza a Riccanza. La ragazza, insieme alle sorelle, è la pronipote dell’ultimo imperatore etiope, detronizzato nel 1975, e vive a Roma tra il lusso sfrenato. Proprio per questo motivo ha preso parte al programma e, rispetto ad allora, appare molto cambiata.

C’è da dire però che la ragazza ha partecipato a Riccanza a 22 anni anni, ora ne ha quasi 27 e quindi molti cambiamenti possono essere dovuti semplicemente alla crescita, particolarmente evidente a quest’età.

Jessica Selassie oggi

La ragazza, infatti, non ha mai ammesso di essersi sottoposta a operazioni chirurgiche per cambiare il proprio aspetto e in effetti, guardandola bene, non si notano evidenti cambiamenti artificiali sul suo viso, ma semplicemente i segni del tempo e della crescita.

L’unico giallo riguarda le labbra, che effettivamente, specialmente in alcuni scatti, appaiono molto più carnose e rimpolpate. Tuttavia, questo effetto potrebbe essere dovuto semplicemente all’uso di determinati rossetti che hanno il pregio di gonfiare le labbra e renderle più carnose. Al di là di questo piccolo mistero sulle labbra, è evidente che i cambiamenti occorsi alla principessa siano, almeno per ora, esclusivamente naturali.

