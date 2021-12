Manila Nazzaro concorrente del GF VIP è stata Miss Italia nel 1999. Vediamo com’è cambiata da ieri ad oggi la gieffina che ha rifatto il seno

Manila Nazzaro, 44 anni di età compiuti ad ottobre è tra le più apprezzate di questa edizione del GF Vip per la sua prorompente bellezza. Nel 1999, a 21 anni, la gieffina è stata eletta Miss Italia grazie alla sua avvenenza. Di origini pugliesi, il suo tratto distintivo sono gli occhi chiari tra l’azzurro e il verde. Fisico da pin-up l’abbiamo ammirata in questi anni come conduttrice in numerosi programmi tv. Il tempo non sembra essere passato per lei e ci si chiede Manila Nazzaro si è rifatta? Scopriamo se è ricorsa al ritocchino.

Manila Nazzaro prima, com’era a Miss Italia

Dalle foto di Manila Nazzaro prima, quando da giovane ha vinto il titolo di Miss Italia 1999, si può riscontrare quanto il suo viso sia particolare. Zigomi alti, labbra carnose, nasino perfetto, occhi profondi e tirati. A confronto con le foto di Manila Nazzaro oggi non è cambiato nulla. Una bellezza autentica ed originale.

Manila Nazzaro oggi, seno rifatto

Se il volto oggi dimostra che il ritocchino non è stata una scelta fatta dalla conduttrice in questi anni, le dichiarazioni fatte al GF Vip rivelano che è ricorsa alla chirurgia plastica. Manila Nazzaro si è rifatta il seno dopo la prima gravidanza a 25 anni. Ha raccontato il doloroso post operazione e il perché della scelta la stessa gieffina.

Con l’allattamento si sentiva insicura del suo décolleté così ha deciso di optare per rifarlo. Il post è stato molto doloroso, per un periodo di tempo non riusciva nemmeno ad alzare le braccia. Le hanno impiantato delle protesi intramuscolari, scelta più complessa ma appagante: è contenta del risultato perché il seno rifatto così è più naturale.

