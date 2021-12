Arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. La notizia sta facendo il giro del web e scuoterà il mondo della serie A nelle sue fondamenta. L’accusa è di bancarotta fraudolenta e reati societari.

Una società storica come la Sampdoria si è svegliata in un vero e proprio incubo. Il suo presidente, Massimo Ferrero, è stato arrestato. L’imprenditore si era detto stanco e pronto a vedere il club.

LEGGI: Come finisce la Casa di Carta 5 Volume 2: la guerra è finita

Chi è Massimo Ferrero

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si è reso noto al grande pubblico pere il suo carattere a dir poco esuberante. Così come Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, anche lui viene dal mondo del cinema. È un produttore cinematografico, imprenditore e dirigente sportivo. Una lunga vita ricca di emozioni, la sua, che lo ha visto anche debuttare come attore.

Nato a Roma il 5 agosto 1951, non ha mai nascosto la propria fede giallorossa. Si è ritrovato fin da subito a respirare l’atmosfera del mondo dello spettacolo. Sua nonna paterna era una soubrette dell’Ambra Jovinelli. Ha inoltre recitato in Macario. Poco studioso, da giovanissimo si recava di nascosto a Cinecittà, dove fa la sua prima comparsa nel 1958. Intanto trascorre sei mesi in un carcere minorile, sostenendo che le reali motivazioni fossero le avance alla figlia di una guardia.

Da factotum ad autista, ha fatto di tutto nel mondo dello spettacolo, fino a divenire direttore di produzione in film come A mezzanotte va la ronda del piacere. Divena produttore esecutivo negli anni ’80 con film come Ultrà. Continuano i camei, intanto. Basti pensare a Camerieri.

Presidente della Sampdoria

Il 12 giugno 2014 ha completato l’acquisto della Sampdoria, ceduta da Edoardo Garrone a titolo gratuito. Il vero pagamento è rappresentato dal saldo dei debiti, circa 15 milioni. Nel corso dei primi anni è presente in numerose trasmissioni sportive e di costume. Un vero personaggio eclettico in grado di sconvolgere la quiete della serie A. Col passare del tempo si è decisamente placato, mostrandosi un po’ stufo di tutto questo ambiente.

LEGGI: Giovanni Allevi chi è la moglie Nada

Vita privata

Grandi amori e cinque figli per Massimo Ferrero. La prima moglie è stata Paola, dalla quale ha avuto due figlie: Vanessa e Michela. Nel secondo matrimonio ha poi sposato Laura Sini, ricca ereditiera di un’azienda casearia. Insieme a lei è contitolare di sei caseifici. Le nozze danno loro una figlia, Emma.

Anche quest’unione è però naufragata. In seguito ha trovato l’amore in Manuela Ramunni. Una donna più giovane di lui di ben 24 anni, dalla quale ha avuto due bambini, Rocco Contento e Oscar Ferrero: “Soltanto con lei sento la condivisione totale e mi sento in famiglia”. Cupido della coppia Simona Izzo, che li presentò.