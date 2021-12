Chi è stato eliminato a All Together Now 5 dicembre | chi è uscito

Sesta puntata di All Together Now che si avvicina all’atto finale Scopriamo chi è stato eliminato dal talent nella puntata in onda il 5 dicembre

Tre sfide da tre come prima manche per conquistare la semifinale e poi testa a testa per guadagnare un posto tra i protagonisti. La sesta puntata di All Together Now regala colpi di scena, emozioni e grandi performance. Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata andata in onda il 5 dicembre.

LEGGI: Chi è Vincenzo Cantiello di All Together Now: età, instagram, carriera

Le sfide della prima manche di All Together Now

La prima sfida a tre vede affrontarsi Vincenzo Cantiello, Michelle Perera e Giacomo Voli. Il giovane napoletano conquista 82 punto grazie al Muro per l’interpretazione di Io Canto di Riccardo Cocciante. Michelle Perera punta su Gloria e ottiene 84 punti, stesso punteggio di Voli che si cimenta in The Final Countdown degli Europe. Il pareggio tra Perera e Voli obbliga i giudici a decidere: Vincenzo Cantiello vola in semifinale grazie ai punti di Renga e alle scelte di Tatangelo, Pavone e J-Ax.

Nella seconda sfida sono impegnati Gaetano Schettini, Carola Campagna e Samir Abass. Gaetano Schettini ottiene solo 49 punti dopo aver interpretato Un senso di Vasco Rossi. Carola Campagna conquista i 100 punti con Never Enough di Loren Allred, mentre Samir Abass raggiunge i 71 punti con Quando una stella muore di Giorgia. La giuria conferma i 100 punti per Carola Campagna che passa in semifinale.

Nella terza manche spazio a Gloria Tumbarello, Michelangelo Falcone e Jalisse Bascià. 49 punti per Gloria Tumbarello dopo l’interpretazione di Amore disperato di Nada. Michelangelo Falcone arriva a 79 punti con Adesso Tu di Eros Ramazzotti, mentre Jalisse Bascià raggiunge gli 80 punti con America di Gianna Nannini. Passa Jalisse Bascià in semifinale grazie anche ai voti della giuria.

Anna Tatangelo fidanzato | chi è Livio Cori, rapper collega di Gigi D’Alessio

La seconda manche testa a testa

I sei eliminati dalla prima manche vengono divisi in coppie e si affrontano in tre testa a testa. La prima sfida vede contro Michelle Perera e Samir Abass. A conquistare la semifinale è Michelle Perera che interpreta MacArthur Park di Donna Summer e raggiunge i 100 punti tra Muro Umano (99 punti) e giuria. Niente da fare Samir Abass fermo a 73 punti dopo aver cantato Rapide di Mahmood.

Nella seconda sfida si affrontano Gloria Tumbarello e Giacomo Voli. Gloria Tumbarello sceglie Nessun grado di separazione di Francesca Michielin e ottiene 57 punti. Giacomo Voli punta su Who wants to live forever dei Queen e tra Muro Umano (98 punti) e giuria conquista 100 punti. In semifinale va Giacomo Voli.

Terza e ultima sfida tra Michelangelo Falcone e Gaetano Schettini. Michelangelo Falcone conquista 84 punti con Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, mentre Gaetano Schettini canta My way di Frank Sinatra e arriva a 69 punti. Il divario è troppo grande, la giuria segue la linea del Muro Umano e Michelangelo Falcone va in semifinale.

Chi è stato eliminato ieri sera a All Together Now

La sfida finale vede affrontarsi Samir Abass, Gloria Tumbarello e Gaetano Schettini. 99 punti dal Muro Umano per Samir Abass che propone Hello di Adele, 55 invece per Gloria Tumbarello che sceglie Valerie di Amy Winehouse, 88 punti infine per Gaetano Schettini con Unchain my heart di Joe Cocker. Arrivano 12 punti dalla giuria, ma i voti confermati a Schettini e Abass sono decisivi. Gloria Tumbarello è la concorrente eliminata da All Together Now. Ecco chi accede così in semifinale:

Vincenzo Cantiello

Carola Campagna

Jalisse Bascià

Michelle Perera

Giacomo Voli

Michelangelo Falcone

Samir Abass

Gaetano Schettini

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QU