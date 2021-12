Chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon, il rubacuori Nanni di Blanca

Blanca, chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon, che all’interno della fortunata fiction di Rai1 interpreta il rubacuori Nanni: scopriamo tutto quanto.

Tra i protagonisti di Blanca, la nuova fiction di successo di Rai1 con Maria Chiara Giannetta nei panni di una ragazza non vedente, c’è anche Pierpaolo Spollon, che interpreta Nanni. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata dell’attore, andando a conoscere la sua fidanzata.

LEGGI ANCHE: Il cane di Blanca: di che razza è Linneo

Pierpaolo Spollon, chi è la fidanzata di Nanni di Blanca

Partiamo col dire che non si sa moltissimo della vita privata dell’attore, che ama mantenere il riserbo sulla sua sfera personale. Ad ogni modo, sappiamo che nel passato dell’uomo c’è una ragazza, di nome Angela, che ha conosciuto al Liceo e con cui ha avuto una relazione molto importante. Ora, però, non è chiaro se i due stiano ancora insieme, o se la storia abbia avuto fine.

In molti si sono chiesti se ci sia una donna nella vita di Pierpaolo Spollon, ma la realtà è che non si sa: non ci sono state notizie di nuovi flirt dell’attore e non si hanno notizie sulla sua storica relazione con Angela.

LEGGI ANCHE: Blanca: dov’è stato girato | dov’è ambientato

Chi è Pierpaolo Spollon

Si sa poco sulla vita privata dell’attore, ma parecchio su quella lavorativa, che inizia a delinearsi con evidente chiarezza. Nato a Padova il 10 febbraio 1989, Pierpaolo approda nel mondo dello spettacolo grazie ad Alex Infascelli, che lo nota e lo introduce agli studi di recitazione. Il successo arriva con i ruoli nelle fiction Rai come La porta rossa e l’Allieva, che lo lanciano definitivamente.

Quest’anno per Pierpaolo Spollon sono arrivati i ruoli in Doc-Nelle tue mani, nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti e appunto in Blanca: tutte esperienze che hanno contribuito a consacrare la carriera dell’attore padovano, che è diventato ormai un volto molto noto nel panorama delle fiction italiane.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI