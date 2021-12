Giovanni Allevi chi è la moglie Nada

Giovanni Allevi è noto musicista e compositore, nato nell’aprile del 1969 e responsabile di un rinnovamento della musica colta in Italia e nel mondo, ha di recente fatto uscire il suo ultimo album, Estasi, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

In riferimento a questo evento, è stata la moglie di Giovanni Allevi a suscitare interesse vista la tendenza della coppia a sfuggire dai gossip nonostante calchino gli stessi palcoscenici.

Giovanni Allevi, la moglie Nada Bernardi

La moglie Giovanni Allevi risponde al nome di Nada Bernardi, pianista anche lei nonché manager del compositore. Della loro vita privata non si sa molto se non che il loro amore è stato coronato dal matrimonio diversi anni fa e che hanno dato alla luce due figli, Leonardo e Giorgio Allevi. Tra Nada Bernardi e Giovanni Allevi c’è non solo un rapporto amoroso dunque, ma anche un rapporto professionale: la pianista è infatti la manager del marito, la cui prima uscita pubblica risale al 2010, in occasione di un concerto a Cagliari.

La carriera e l’amore

Proseguendo in linea temporale poi, insieme ai sei libri pubblicati e agli undici album a cui si aggiunge ‘ultimo uscito “Estasi”, Giovanni Allevi ha anche aggiunto delle pillole di saggezza familiare, la prima nel 2015: “La mia famiglia è il mio rifugio, è la mia Itaca”.

Infine un grande gesto di amore quello che il pianista Giovanni Allevi ha dedicato alla moglie Nada Bernardi in occasione del San Valentino del 2019. Su Instagram il pianista ha infatti pubblicato una foto con la seguente didascalia: “Se amare ed essere amati sembra così difficile e complicato, non è colpa nostra! È il mondo in cui viviamo che ha perso la bussola. Buon Amore a tutti.”

