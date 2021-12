Il 7 dicembre 2021 arriva al cinema il primo film del Milanese Imbruttito. Il fenomeno del web sbarca sul grande schermo con Mollo tutto e apro un chiringuito.

Lo stress della city (Milano) è eccessivo e alla sua età il Milanese Imbruttito decide di “fare la pazzia”. Molla tutto e apre un chiringuito in Sardegna, senza dimenticare il fatturato. Ecco dove è stato girato il film.

Film Milanese Imbruttito, trama e cast

Il Signor Imbruttito conduce una vita dai tempi folli. È un dirigente milanese di una grande multinazionale. Nella sua mente solo il fatturato ma un episodio fa scattare in lui una scintilla inattesa. L’imprenditore Brusini, leader di un impero commerciale, manda all’aria un affare importante e l’Imbruttito vede fallire una sua “mission” per la prima volta nella vita. Va in crisi e decide di cambiare tutto: “Apro un chiringuito”.

Un nuovo business in Sardegna. Tutti gli remano contro ma lui parte lo stesso, costringendo a partire anche il suo fedele stagista Giargiana. La zona non è il massimo, scopre, ma la sua indole imprenditoriale farà partire un progetto per rilanciare il tutto.

Ecco il cast del film del Milanese Imbruttito:

Germano Lanzoni: Signor Imbruttito

Valerio Airò: Giargiana

Laura Locatelli: Laura

Leonardo Uslengo: Nano

Paolo Calabresi: Brusini

Alessandro Betti: Brera

Dove è stato girato il film del Milanese Imbruttito

Sono due le location del film del Milanese Imbruttito – Mollo tutto e apro un chiringuito. Si passa da Milano alla Sardegna. Una produzione durata sei settimane, coinvolgendo anche Claudio Bisio, Favij e Jake La Furia, oltre al cast principale.

Molte le riprese effettuate in interno a Milano, dall’ufficio dell’iperattivo Signor Imbruttito alla sua casa, dove crolla e va in depressione dopo l’accordo saltato. Qualche panoramica della city indaffarata e poi ecco il cambio di scena radicale.

Tutto si sposa nel Sud della Sardegna. Un paradiso naturale dove cast e crew hanno lavorato tra giugno e luglio 2021. Ecco quali sono le zone sfruttate per il film Mollo tutto e apro un chiringuito:

Sulcis Carbonia Tratalias Iglesias San Giovanni Suergiu Giba Sant’Antioco Narcao Sant’Anna Arresi Costa Sud Occidentale Domus De Maria Pula Teulada



