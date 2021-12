Un Natale con amore: dove è stato girato

Il 25 dicembre si avvicina e così fioccano un po’ ovunque i film natalizi. Cosa c’è di meglio che starsene al caldo e gustarsi un po’ di romanticismo. Perché non provare con Un Natale con amore.

Un Natale con amore è una scelta ideale per una serata di dicembre con la propria metà. Un’iniezione di romanticismo. Ma dove è stato girato il film?

Un Natale con amore, dov’è stato girato

Il film è stato ispirato dalla storia d’amore vissuta da Gery e Paula Conover, che vivono a Martha’s Vineyard, dove sono proprietari dello Charlotte Inn. Il film non è stato però girato lì. La produzione ha effettuato le riprese in Canada, sfruttando differenti location. Si va da Gibsons alla British Columbia, fino a Vancouver. Alcune scene in esterna, però, sono state in seguito effettivamente girate a Martha’s Vineyard, così da garantire un certo realismo.

Lo Charlotte Inn non è protagonista della vicenda ma è il motivo per il quale il film è stato realizzato. Vennero proposte differenti storie e venne scelta questa perché, pur mancano l’effetto wow di alcune trame romantiche, riesce a offrire un’atmosfera fantastica, facendo calare lo spettatore nel mood magico dell’Inn di Gery e Paula.

Difficile rendersi conto che si tratti del Canada sullo sfondo, considerando l’impossibilità di vedere le montagne. Vi è stato in questo il drammatico aiuto di un denso fumo tutt’intorno all’area montagnosa. Ciò era dovuto ai tristi incendi nelle foreste al tempo. La produzione ha dovuto inoltre lavorare per tener viva la magia del Natale, tra neve finta, costumi ben studiati e altri effetti scenici. Un impegno gravoso, considerando come il tutto sia stato girato in estate. Sarà stato strano per la gente del posto veder apparire un mastodontico albero di Natale da 6 metri, un mercatino natalizio e luci e addobbi in ogni dove.

