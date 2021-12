Il 25 dicembre si avvicina e così fioccano un po’ ovunque i film natalizi. Cosa c’è di meglio che starsene al caldo e gustarsi un po’ di romanticismo. Perché non provare con Un Natale con amore.

Ecco cosa sapere su Un Natale con amore, film del 2018 che mescola la giusta dose di drama e romanticismo. Di seguito sveliamo anche come finisce la pellicola: Spoiler Alert.

LEGGI: Un Natale con amore: dove è stato girato

Un Natale con amore, trama e cast

Paula è un’esperta di antiquariato che vive nella città di St. Louis. Il Natale è alle porte e lei si ritrova a vivere un momento decisamente particolare. Il suo fidanzato Daniel le ha chiesto di sposarlo. Qualcosa che dovrebbe farla sentire come in paradiso ma le cose stanno diversamente. È come se questa storia fosse ormai conclusa nella sua mente, da tempo.

Sua zia Jane si rende conto del suo malcontento e la invita a trascorrere il Natale da lei. Ha così modo di staccare un po’ la spina e pensare al proprio futuro senza pressioni. Durante le vacanze conosce Gery, l’affascinante proprietario di una locanda del posto. L’uomo non nasconde il proprio interesse nei suoi confronti. Giorno dopo giorno il loro rapporto si intensifica. Paula si rende conto di provare dei sentimenti per lui ma, nonostante questo, continua a portare avanti il proprio fidanzamento con Daniel. Cosa deciderà di fare? Avrà il coraggio di seguire il proprio cuore?

LEGGI: Gomorra 5, anticipazioni puntata 7 e 8: una visita inaspettata per Ciro e Donna Nunzia

Il cast di Un Natale con amore:

Kimberly Sustad: Paula Mayer

Paul Campbell: Gery Conover

Kathie Lee Gifford: Zia Jane

Giles Panton: Daniel O’Brian

Dolores Drake: Dorothy Keller

Natalie Sharp: Jenn O’Brian

Come finisce Un Natale con amore

Zia Jane è convinta che l’incontro tra Paula e Gery sia un segno del destino. Condivide la propria visione delle cose con la nipote. Di colpo Daniel la sorprende, presentandosi spontaneamente a Nantucket. Per questo la giovane decide di sposarlo, credendo che un futuro differente sia possibile con lui. Una volta tornati a St. Louis, però, l’uomo torna alla propria dimensione abituale. L’unica cosa che riempie le sue giornate è il lavoro. Paula comprende, dunque che non sono compatibili in alcun modo. Tornata da sua zia, si ritrova al centro del suo piano per farla cadere tra le braccia di Gery.

LEGGI: Io sono Babbo Natale, come finisce l’ultimo film di Gigi Proietti

Paula prova però sentimenti contrastanti. Si sente in colpa per quanto accaduto con Daniel. Non riesce a lasciarsi andare e alla fine sceglie di tornare a casa a St. Louis. Di colpo, però, si rende conto che non è lì che vuole stare. Decide di provare a correre indietro, salendo a bordo del taxi di Buddy, che però si rompe. Paula chiama Jane e la mette al corrente e viene spedito Gery ad aiutare Buddy. Una volta giunto sul posto, dinanzi alla carosello illuminato, trova Paula. Per i due è un segno del destino, che però porta il nome di zia Jane. Interrotti al momento del bacio, i due scoprono per bocca dei diretti responsabili, che tutto è stato un piano ben architettato. Una spintarella per far capire loro che sono fatti per stare insieme. Lasciati finalmente soli, i due si baciano e iniziano a vivere il proprio sogno d’amore.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI