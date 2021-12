Andrès Muschietti ha deciso di dividere l’opera di Stephen King in due parti. It 2 è uscito al cinema nel 2019 e a riscosso un enorme successo. Ecco il cast coinvolto e come si conclude la battaglia contro Pennywise.

Laddove l’opera originale è racchiusa in un solo volume, che procede avanti e indietro nel tempo, It di Muschietti è racchiuso in due film, così da non dover tralasciare elementi importanti. Ecco il cast dei protagonisti in versione adulta.

It 2 cast

I protagonisti di It sono ormai cresciuti e nel sequel vi sono ben altri attori a interpretarli. Quando il primo capitolo uscì nel 2017 venne chiesto ai bambini attori chi avrebbero voluto nella loro parte nel seguito. In quell’intervista Sophia Lillis, ovvero Beverly, disse Jessica Chastain. Finn Wolfhard, invece, avrebbe voluto Bill Hader. Il caso ha voluto che i due siano stati scelti e scritturati proprio per queste parti.

La Chastain aveva espresso pubblicamente il proprio interesse per il progetto e infine questo “matrimonio” è stato celebrato. Si tratta della seconda collaborazione per lei con Muschietti, dopo La madre. Nel 2018 sono stati poi scelti Bill Hader e James McAvoy per i ruoli di Richie Tozier e Bill Denbrough. A metà dell’anno il cast si è arricchito di altri tre nomi, ovvero James RAnsone, Andy Bean e Jay Ryan, rispettivamente Eddie, Stanley e Ben. Per Mike è stato invece scelto Isaiah Mustafa.

Nel film trovano spazio differenti camei. Stephen King interpreta un negoziante di antiquariato. Si fanno invece due riferimenti all’It della miniserie con Tim Curry ma quest’ultimo non appare, probabilmente a causa delle sue condizioni di salute. Confermato ovviamente Bill Skarsgard nel ruolo di Pennywise. Un figlio d’arte reso celebre proprio da questa interpretazione, seguita ad film come Nine Days e Le strade del male.

Ecco il cast di It 2:

James McAvoy: William “Bill” Denbrough

Jaeden Martell: William “Bill” Denbrough giovane

Bill Skarsgård: Pennywise / It

Jessica Chastain: Beverly “Bev” Marsh

Sophia Lillis: Beverly “Bev” Marsh giovane

Jay Ryan: Benjamin “Ben” Hanscom

Jeremy Ray Taylor: Benjamin “Ben” Hanscom giovane

Bill Hader: Richard “Richie” Tozier

Finn Wolfhard: Richard “Richie” Tozier giovane

Isaiah Mustafa: Michael “Mike” Hanlon

Chosen Jacobs: Michael “Mike” Hanlon giovane

James Ransone: Edward “Eddie” Kaspbrak

Jack Dylan Grazer: Edward “Eddie” Kaspbrak giovane

Andy Bean: Stanley “Stan” Uris

Wyatt Oleff: Stanley “Stan” Uris giovane

Jackson Robert Scott: George “Georgie” Denbrough

