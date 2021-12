Morta Lina Wertmuller. Una drammatica notizia per il mondo del cinema internazionale. La celebre regista premio Oscar aveva 93 anni. Tanti i suoi film che hanno segnato un’epoca, come Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Addio a Lina Wertmuller. Ecco chi era e che importanza ha avuto per il cinema italiano e non solo. Proviamo a conoscerla meglio, magari recuperando alcuni dei film indicati di seguito.

Chi è Lina Wertmuller

Lina Wertmuller era una delle più grandi registe italiane. Nata a Roma il 14 agosto 1928, il suo nome all’anagrafe era Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich. Apprezzata anche come sceneggiatrice e scrittrice. Una vera e propria artista. È stata la prima donna candidata agli Oscar come miglior regista. Un record scaturito dal successo di Pasqualino Settebellezze.

Grande amica di Marcello Mastroianni, si avvicina al mondo dello spettacolo grazie a lui. Un rapporto nato ai tempi della scuola, essendo lei compagna di classe di Flora Carabella, che sarebbe divenuta la moglie del celebre attore.

L’esordio al cinema è segnato da …e Napoli canta! Di Armando Grottini del ’53. Al tempo era segretaria di edizione. Fu poi aiuto regista di Federico Fellini in La dolce vita e 8 ½. L’esordio come regista avviene con I basilischi.

Lina Wertmuller vita privata

È stata sposata per molti anni con Enrico Job. I due sono stati fianco a fianco fino al 2008, anno in cui il marito è venuto a mancare. Sposatisi nel 1968, dalle loro nozze è nata Maria Zulima Job. La nascita è avvenuta nel 1991, quando la regista aveva 62 anni. Al tempo venne aperto un dossier che affermava come la bambina non fosse figlia naturale, ovvero adottata o concepita grazie a un utero in affitto. Massimo riserbo sulla vicenda da parte dei diretti interessati. Maria Zulima ha seguito le orme materne, gettandosi nel mondo dello spettacolo e divenendo un’attrice.

Lina Wertmuller Oscar

Nel 1977 è stata candidata a tre premi Oscar per Pasqualino Settebellezze, con Giancarlo Giannini, che ebbe un enorme successo in Italia come negli Stati Uniti. Fu la prima donna a ricevere l’onore di una nomination come miglior regista. Candidata anche per la migliore sceneggiatura originale e miglior film straniero.

Purtroppo l’Academy non la premiò in nessuna categoria. Nel 2020, però, è stata omaggiata dall’Oscar alla carriera. Lo stesso dicasi per David di Donatello e Globo d’oro, a omaggiare il suo percorso d’artista eccellente.

I migliori film di Lina Wertmuller

Sono tanti i film da recuperare della filmografia di Lina Wertmuller. Ecco però alcuni titoli da vedere assolutamente per innamorarsi del suo genio:

Mimì metallurgico ferito nell’onore (1972)

Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza… (1973)

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (1974)

Pasqualino Settebellezze (1975)

La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia (1978)

Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici (1978)

Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada (1983)

Notte d’estate con profilo greco, occhi a mandorla e odore di basilico (1986)

Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica (1996)