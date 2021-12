Squid Game è stata una delle serie più viste del 2021. Un successo planetario che ha battuto ogni record di Netflix. Già annunciata la seconda stagione, attesissima.

Avete visto Squid Game? Avete seguito questa folle serie TV fino alla fine? Se volete sapere come si conclude, ecco il finale spiegato, in attesa della seconda stagione.

Come finisce Squid Game

L’amata serie TV sudcoreana di Hwang Dong-hyuk è composta da 9 episodi nella prima stagione. La seconda è stata confermata ma non si conosce la possibile data d’uscita. Lo show è in streaming su Netflix ed ecco come finisce. Tutti ne parlano e vorreste inserirvi anche voi nella discussione? Ecco la soluzione più comoda: Spoiler Alert.

Nel corso dell’ultimo episodio della prima stagione si scopre l’identità dei due giocatori che sono riusciti a sopravvivere alle cinque sfide precedenti. Si tratta di Seong Gi-hun e Cho Sang-woo. Sono amici d’infanzia dai caratteri molto diversi. Dovranno fronteggiare la gara finale, che sarà seguita da ricche persone giunte per l’occasione per fare da spettatori.

Uno dei due, l’attaccante, deve seguire la figura riprodotta sul ring e toccare la testa del calamaro per vincere. L’altro, il difensore, deve riuscire a ostacolarlo. Ha inizio una dura lotta. I due sono ben consapevoli del fatto che uno di loro a breve morirà. Cho Sang-woo è ferito e Gi-hun è a un passo dal successo. Gli propone di abbandonare la sfida, perdere il premio e salvarsi. Lui però non accetta e decide di togliersi la vita. È Gi-hun il vincitore del gioco.

Un anno dopo l’uomo non ha ancora sfruttato il denaro vinto. Sua figlia è lontana e sua madre è morta. È solo e l’organizzatore del gioco decide di incontrarlo. Si scopre così che la mente dietro a tutta quella follia omicida è Oh Il-nam, il giocatore numero 1. L’anziano svela come tutto aveva come obiettivo il divertimento. Un gioco nato per intrattenere ricchissime persone annoiate. Non ha mentito in merito alla propria malattia e infatti muore poco dopo.

Seong Gi-hun decide di recarsi a Los Angeles da sua figlia. Poco prima però comprende come i sadici organizzatore siano ancora lì fuori, nonostante la morte di Oh Il-nam, e a breve potrebbero reclutare altre persone. Annulla la partenza, prende il telefono e minaccia il sistema.

Squid Game 2 anticipazioni

Al momento è tutto in fase di pianificazione ma la seconda stagione di Squid Game si farà. È tutto confermato. Lo show tornerà su Netflix. Il creatore della serie ha inoltre annunciato come vi sarà di sicuro anche Seong Gi-hun. Non si hanno anticipazioni sulla trama ma viene da pensare a uno stravolgimento degli equilibri.

Dopo aver partecipato e tristemente vinto il gioco mortale, ora il protagonista è pronto a distruggere il sistema, andando a caccia dei responsabili. Sarà una caccia all’uomo ma ciò non esclude la possibilità di tornare sul terreno di gioco, un po’ come accaduto nel secondo capitolo di Hunger Games. Staremo a vedere.

