The Jackal, il film che ha ispirato il nome dei The Jackal

Conosciuti in tutt’Italia, i The Jackal sono un gruppo di videomaker dall’enorme talento. Il nucleo originario è composto da amici fianco a fianco fin da giovanissimi. Appassionati di cinema, serie TV e in generale del mondo dello spettacolo, devono il proprio nome a un film. Ecco quale.

Vi siete mai chiesti da dove derivi il nome scelto dai The Jackal per il proprio progetto di produzione video? Ecco svelato il mistero.

The Jackal, il nome

The Jackal si traduce in sciacallo. L’idea di fondo del gruppo è infatti quella di sgraffignare elementi in ogni dove per cibarsi, come degli sciacalli. Nell’atto pratico ciò si spiega facilmente con Gli effetti di Gomorra sulla gente, ad esempio. In questo modo, “rubando” da altri, sono riusciti a creare qualcosa di proprio dall’enorme impatto mediatico.

Il nome deriva nello specifico da un film. Il titolo è proprio The Jackal ed è uscito al cinema nel 1997. Diretto da Michael Caton-Jones, ha come coppia di protagonisti due celebri attori. Da una parte c’è Bruce Willis e dall’altra Richard Gere. Una pellicola divenuta cult, in grado di mescolare abilmente tre generi: azione, poliziesco e thriller.

The Jackal trama e cast

Film liberamente ispirato al romanzo Il giorno dello sciacallo di Frederick Forsyth. L’FBI collabora con l’MVD a Mosca per sgominare un’organizzazione criminale internazionale. Nel corso dell’operazione viene ucciso il fratello di un potente boss mafioso, il quale dichiara guerra a USA e Russia.

Incarica i suoi uomini di rintracciare un temibile sicario, uno dei più abili al mondo. Dovrà occuparsi di due obiettivi. Il nome in codice dello spietato killer è The Jackal. La sua principale caratteristica, oltre all’abilità omicida, è insita nel riuscire a trasformarsi con gran facilità. Appare in un luogo e sparisce senza lasciare traccia. Un vero fantasma.

Lo sciacallo accetta l’incarico, chiedendo ben 70 milioni di dollari di compenso. L’MVD viene a conoscenza del piano ma non ha idea di come identificare lo sciacallo. Nessuno lo ha mai visto tranne Declan Mulqueen, cecchino dell’IRA che sta scontando una lunga pena in carcere, e Isabella. Lei è una separatista basca, grande amore di Declan, da tempo ritiratasi a vita privata con la sua famiglia. Pur di non coinvolgerla, Mulqueen accetta l’incarico. Scovare The Jackal prima che possa uccidere i suoi obiettivi.

Ecco il cast di The Jackal

Bruce Willis: The Jackal

Richard Gere: Declan Joseph Mulqueen

Sidney Poitier: Carter Preston

Diane Venora: Valentina Koslova

Mathilda May: Isabella Zanconia

K. Simmons: Witherspoon

Ravil Isyanov: Ghazzi Murad

Richard Cubison: Generale Belinko

Daniel Dae Kim: Akashi

Maggie Castle: l’ostaggio

John Cunnigham: Brown

Jack Black: Lamont

Tess Harper: First Lady

Leslie Phillips: Woolburton

Stephen Spinella: Douglas

Sophie Okonedo: Falsaria

David Hayman: Terek Murad

Chi sono i The Jackal

Il gruppo originale dei The Jackal, o almeno quelli di loro che hanno continuato a credere fino in fondo in questo sogno, è composto da quattro ragazzi:

Ciro Priello

Francesco Ebbasta (Capaldo)

Simone Ruzzo

Alfredo Felco

Nei primi anni del successo online era presente anche Roberta Riccio, nota come Proxy. Lentamente il gruppo si è ampliato e ora comprende altri quattro volti ormai molto noti. Si tratta di due ragazzi e due ragazze:

Gianluca Colucci (Fru)

Fabio Balsamo

Aurora Leone

Claudia Napolitano

Questi sono però i volti che spesso vediamo in video, corti, pubblicità, show e quant’altro. Alle loro spalle vi è però un gran numero di tecnici ed esperti del settore. I The Jackal sono ormai una realtà professionale di gran livello e la qualità dei loro lavori ne è la prova.

