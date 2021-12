Anticipazioni Grande Fratello VIP 10 dicembre: Signorini spiazzerà tutti

Grande Fratello Vip, cosa accadrà nelle prossime puntate del reality show? Ci aspettano tantissime sorprese, con Signorini che cercherà di spiazzare tutti gli spettatori. Vediamo le novità in arrivo.

Continua a regalare una sorpresa dopo l’altra questa edizione del GF Vip, la più lunga e forse anche controversa di sempre. L’annuncio di Signorini del rinvio della finale a marzo ha scosso la casa, facendo anche storcere il naso ad alcuni partecipanti. Tra new entry e vip che vogliono tornare a casa, vediamo cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime puntate del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: le anticipazioni

La prossima puntata, in onda lunedì 13 dicembre, sarà cruciale per il futuro del programma. I partecipanti infatti dovranno decidere, in via definitiva, se vogliono proseguire il loro cammino nella casa o se vogliono lasciarla. Alcuni hanno già comunicato la loro volontà di tornare a casa propria, tra questi Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli, mentre altri sono ancora indecisi. Lunedì dovranno prendere la propria decisione e comunicarla in via ufficiale nel confessionale.

Una volta effettuata questa scrematura, prima della pausa natalizia ci saranno due puntate molto importanti, perché vedranno i nuovi ingressi nella casa. Alfonso Signorini si sta già preparando e sta studiando quali concorrenti far entrare in modo da rendere ancora più avvincente il programma. Inutile sottolineare che c’è tantissima curiosità per scoprire in che modo l’abile stratega che tesse le fila della vita nella casa più spiata d’Italia deciderà di sostituire i concorrenti partenti. Sicuramente, la volontà è quella di aggiungere un po’ di pepe nella casa, spiazzando gli spettatori con ingressi sorprendenti.

Tanta curiosità quindi le prossime puntate, prima per capire chi lascerà anticipatamente la casa, poi per scoprire chi prenderà il loro posto e sarà protagonista della vita all’interno della casa più spiata d’Italia a partire da Natale fino alla finale di marzo.

