Cosa vuol dire Grinch e che animale è

Si avvicina il Natale e sta per tornare uno dei grandi protagonisti di questo periodo: il Grinch! Scopriamo tutto su questo famoso personaggio natalizio.

Non c’è Natale senza il Grinch, la famosa creatura che ha come missione quella di rubare le festività natalizie. Il personaggio, creato ormai nel lontano 1957, è stato reso celebre dall’interpretazione cinematografica di Jim Carrey ed è entrato ormai a pieno titolo nell’immaginario collettivo legato al Natale. Scopriamo tutto su questa creatura, dalle sue origini a ogni dettaglio sulla sua natura.

Le origini del Grinch

Il personaggio del Grinch viene creato nel 1957 dal fumettista e scrittore statunitense Dr. Seuss e diventa celebre soprattutto nei paesi anglosassoni, per poi affermarsi in tutto il mondo dopo il film del 2000 in cui Jim Carrey dà vita al celebre essere che vuole rubare il Natale.

In questo periodo, sicuramente, ci sarà occasione per rivedere in televisione la famosa pellicola.

Che animale è il Grinch

Il Grinch non corrisponde ad alcun animale in particolare: è una creatura antropomorfa, che ha una folta peluria di colore verde e gli occhi iniettati di rosso, che gli conferiscono un’aria leggermente spiritata.

Il Grinch è una creatura scontrosa, che vive isolata dal mondo e odia in particolare il periodo natalizio, rappresentando il classico topos della creatura col cuore duro che viene sciolto dalla magia del Natale.

Cosa vuol dire Grinch

Il nome del Grinch viene dalla definizione del termine “grinch”, che indica una persona senza entusiasmo e con un malumore che ha un effetto deprimente sulle altre persone.

La trasposizione del significato del termine indica appunto la misantropia del personaggio natalizio, la cui solitudine si riflette anche sulle altre persone visto il suo intento di voler rubare anche agli altri la gioia del Natale, dal momento che lui stesso non è in grado di goderne.

