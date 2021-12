Chi è stato eliminato a All Together Now 12 dicembre: i finalisti

Penultima puntata di All Together Now. Scopriamo chi è stato eliminato dal talent nella puntata in onda il 12 dicembre e chi sono i finalisti

Settima puntata di All Together Now che ha ufficializzato i finalisti di questa edizione. Due manche per i concorrenti ancora in gara che sono stati giudicati dal Muro e dalla giuria. Nella prima sfida a coppie, seconda fase con spareggio a quattro e infine ballottaggio finale tra coloro che hanno avuto il minor punteggio. Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata andata in onda il 12 dicembre e chi sono i finalisti.

Le sfide della prima manche di All Together Now

Prima sfida tra Michelangelo Falcone e Jalisse Bascià. Il primo si esibisce con “I tuoi particolari” di Ultimo e conquista 85 punti dal Muro, mentre Jalisse esegue “Non sono una signora” di Loredana Bertè arrivando a 74 punti. La giuria ribalta il punteggio e consente a Jalisse Bascià di accedere direttamente alla finale per 92 a 88. Nella seconda sfida si affrontano Samir Abass e Carola Campagna. Samir Abass sceglie di cantare Heal the world di Michael Jackson, mentre Carola Campagna punta su “I surrender” di Céline Dion e ottiene 98 punti. La ragazza raggiunge i 100 grazie alla giuria e passa in finale.

Nella terza sfida Vincenzo Cantiello e Giacomo Voli interpretano rispettivamente “Adagio” di Lara Fabian e “The show must go on” dei Queen. Voli ottiene 87 punti contro gli 86 di Cantiello. La giuria conferma il risultato e aumenta il divario. In finale va Giacomo Voli con 99 punti contro gli 89 di Cantiello. Chiudono la prima manche Gaetano Schettini e Michelle Perera. Schettini canta Take me to the church di Hozier, mentre Perera “Dimmi come” di Alexia. Il risultato dal Muro premia nettamente Perera che con i voti della giuria arriva a 100 punti e conquista la finale.

La seconda manche testa a testa

I quattro eliminati della prima manche si affrontano cantando un brano già interpretato nelle puntate precedenti. Chi ha il punteggio più alto va in finale, gli altri due sfidano nel ballottaggio finale. Michelangelo Falcone conquista 70 punti tra Muro e giuria con We are the people di Martin Garrix ft Bono & The Edge. Samir Abass interpreta When I was your man e raggiunge 87 punti, Vincenzo Cantiello sceglie When you believe di Whitney Houston e Mariah Carey e conquista 100 punti, infine Gaetano Schettini propone Soul Mama di Zucchero e raggiunge 76 punti.

Chi è stato eliminato ieri sera a All Together Now

La sfida finale vede affrontarsi Gaetano Schettini e Michelangelo Falcone. Il primo propone Human di Rag’n’Bone Man, mentre Falcone sceglie “In mezzo a questo inverno” di Tiziano Ferro. A conquistare la finale è Michelangelo Falcone premiato dal Muro e dalla giuria che gli permette di conquistare 88 punti. Chi è stato eliminato da All Together Now è Gaetano Schettini.

I finalisti di All Together Now

Vincenzo Cantiello

Carola Campagna

Jalisse Bascià

Michelle Perera

Giacomo Voli

Michelangelo Falcone

Samir Abass

