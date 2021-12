Chi è Nathaly Caldonazzo, concorrente GF VIP: instagram, età

Nathaly Caldonazzo, chi è la prossima concorrente del Grande Fratello Vip: ripercorriamo la carriera della showgirl romana e i dettagli della sua vita privata.

Grandi novità in vista per la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip: ci saranno ben tre nuovi concorrenti che andranno ad arricchire quella che è destinata a essere l’edizione più lunga della storia del programma. Tra concorrenti che lasceranno la casa e nuovi inquilini che entreranno, da stasera nella casa più spiata d’Italia ci sarà anche Nathaly Caldonazzo. Scopriamo tutto sulla nuova partecipante al GF Vip.

Nathaly Caldonazzo: la carriera

Nathaly Caldonazzo nasce a Roma nel 1969. Entra nel mondo dello spettacolo lavorando come modella e ballerina, comparendo in alcuni programmi della RAI come Stasera Lino. La sua carriera poi procede spedita, con diversi ruoli in fiction di successo come Centovetrine e Positano.

Negli ultimi tempi, la donna è diventata un volto noto dei reality, partecipando prima all’Isola dei famosi nel 2017, e poi a Temptation Island Vip nel 2019 con l’ex fidanzato Andrea Ippoliti. Ora, per Nathaly arriva anche la terza esperienza in un reality, con la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Nathaly Caldonazzo: la vita privata

La donna è balzata agli onori delle cronache negli anni ’90 per la sua relazione con il leggendario attore Massimo Troisi, finita con la tragica morte dell’uomo nel 1992. Dopo la triste fine di questa storia, Nathaly si è legata all’imprenditore Riccardo Sangiuliano, con cui ha anche avuto una figlia di nome Mia.

Dopo la fine della storia col padre della sua bambina, Nathaly si è fidanzata con Andrea Ippoliti, ma l’avventura a Temptation Island Vip nel 2019 è stata fatale per i due, che sono usciti da separati da quell’esperienza. Ora, per Nathaly è pronta la nuova avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

