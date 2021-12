Anticipazioni Uomini e Donne: ufficiale il nuovo tronistra tra le polemiche

Uomini e Donne, stando alle anticipazioni è in arrivo un nuovo tronista, la cui identità farà sicuramente discutere perché è un volto molto noto al pubblico del dating show.

Nuovo tronista in arrivo a Uomini e Donne e non è un personaggio qualsiasi, ma un volto molto noto al pubblico dello show di Canale 5. Si tratta infatti di Luca Salatino, il corteggiatore di Roberta che, dopo non essere stato scelto dalla tronista romana, è pronto a salire lui stesso al trono. Una scelta che, però, ovviamente ha sollevato tantissime polemiche.

Uomini e Donne, chi è Luca Salatino

Luca è uno chef romano di 29 anni, è entrato nello show come corteggiatore, provando a conquistare il cuore di Roberta Ilaria Giusti. La conoscenza tra i due inizialmente è andata bene, ma poi sono emerse delle problematiche nel rapporto tra i due e Roberta si è avvicinata sempre di più all’altro corteggiatore, Samuele. Verso la fine, tra Luca e Roberta c’è stato un riavvicinamento, ma la ragazza ha scelto Samuele. In attesa della messa in onda della scelta di Roberta, probabilmente il 10 gennaio 2022 come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, ulteriori anticipazioni parlano di un futuro da tronista per luca Salatino.

Luca Salatino prossimo tronista di Uomini e Donne: si scatenano le polemiche

Il passaggio da corteggiatore deluso a tronista ha suscitato non poche polemiche intorno allo che romano. In molti hanno pensato che il ragazzo, a questo punto, non fosse veramente interessato a Roberta, ma cercasse solo una via d’accesso al programma, con l’obiettivo appunto di salire al trono del dating show. Anche il suo percorso con Roberta, che ha spesso arrancato, ha destato il sospetto di molti spettatori: insomma l’esperienza di Luca come tronista non sembra iniziare nel migliore dei modi.

