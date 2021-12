Meraviglie la penisola dei tesori dove è stato girato: le location di Procida

Meraviglie, la penisola dei tesori è il programma di Alberto Angela che racconta la bellezza dell’Italia: scopriamo qualcosa in più sulla tappa di Procida.

Ci sarà anche Procida tra le meraviglie d’Italia che Alberto Angela racconterà in prima serata su Rai1. Dopo il successo di Stanotte a Napoli, il conduttore rimane in Campania per illustrare le bellezze di Procida. L’appuntamento è per martedì 28 dicembre alle ore 21:25, scopriamo qualcosa in più sulla trasmissione.

Meraviglie, la penisola dei tesori: le location di Procida

La puntata dedicata a Napoli si è rivelata un successo incredibile e ora Alberto Angela vuole replicare con Procida, altra perla della Regione Campania. Ma non solo, perché l’obiettivo del conduttore è quello di mostrare le tantissime bellezze che offre l’Italia e il punto di partenza è proprio la Campania, con Napoli prima e poi Procida e Ischia. Dopo di ché, ci sarà un netto cambio in location col conduttore che si sposterà in Toscana, a Lucca.

L’avventura di Alberto Angela nell’isola campana partirà dalle case colorate di Marina Corricella, per poi procedere con la scoperta di Ischia e le storie del Castello Aragonese, uno dei suoi simboli più importanti. La tappa campana poi andrà a concludersi con la Piscina Mirabilis, che negli anni ha accolto frotte di illustri viaggiatori tra cui un giovane Mozart.

Dopo la Campania, la visita si sposterà a Lucca, per poi proseguire e concludersi in Valle d’Aosta. Tutte le puntate di meraviglie, la penisola dei tesori saranno visibili su Rai1, in prima serata in diretta televisiva o anche in streaming tramite l’applicazione di RaiPlay, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche per le smart tv così da poterla usare comodamente in televisione. Per accedervi, è sufficiente registrarsi gratuitamente.

