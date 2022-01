Eva Grimaldi al Gf Vip ricorda la vita fatta di successi e cadute poi parla della beffa all’ex marito

Eva Grimaldi, il vero nome è Milva Perinoni, al Grande Fratello VIP ha dovuto fare ancora una volta i conti con il suo passato. Successi, tanti da attrice, ma anche momenti difficili superati alla grande: dai problemi col cibo e la chirurgia plastica, fino all’alcolismo. In numerose interviste aveva già parlato anche dell’alcolismo, ma ad Alfonso Signorini per la prima volta ha rivelato di aver ingannato l’ex marito ad un passo dalle nozze.

Eva Grimaldi e l’ex marito

Negli anni 80 ci volevano così, riferendosi alla magrezza che doveva andare di pari passo con il seno formoso. Inizia così il racconto di Eva Grimaldi al GF VIP durante la puntata del 3 gennaio. Raccontato del lucchetto al frigo, della solo insalata come pasto del giorno per perdere peso e poter lavorare. Ricorda di quando stava per morire, la malattia era un’infezione al seno, la setticemia causata dalle ripetere operazioni di chirurgia plastica. Prima di concludere raccontando del suo periodo di alcolismo post divorzio ha rivelato della beffa fatta all’ex marito Fabrizio Ambroso.

Eva Grimaldi e l’ex marito si sono separati nel 2013 dopo essersi sposati nel 2006 perché l’uomo aveva sposato la diva e non la donna. L’attrice ha però rivelato di aver sbagliato nei confronti dell’allora fidanzato: ha mentito sull’età dichiarandosi più giovane, l’uomo lo ha scoperto alle prove delle nozze e non voleva più sposarla. “L’ho fatta grossa” ha commentato la vippona.

Al Grande Fratello VIP nella puntata del 3 Gennaio dopo una commovente dichiarazione alla moglie Eva Grimaldi, Imma Battaglia ha fatto un appello al Governo appoggiata da Alfonso Signorini: che lo stato riconosca le unioni civili.

