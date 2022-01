Perché non c’è Sonia Bruganelli al GF VIP: torna?

Sonia Bruganelli, perché la moglie di Bonolis è stata sostituita come opinionista del Grande Fratello Vip per la puntata del 3 dicembre? Scopriamo tutti i dettagli.

Un’assenza importante nella puntata del Grande Fratello Vip del 3 dicembre. Nel suo solito ruolo di opinionista, Sonia Bruganelli è sostituita con Laura Freddi. Si tratta di una sostituzione temporanea, quindi la donna ritornerà nella sua veste già dal prossimo appuntamento, eppure ha causato tantissimo scompiglio. Il motivo? Le persone hanno sottolineato come Sonia Bruganelli, attuale moglie di Paolo Bonolis, sia stata sostituita dall’ex storica del conduttore. Una coincidenza che ha fatto discutere, ma a spegnere il fuoco è intervenuta la stessa Bruganelli.

Sonia Bruganelli, il motivo della sostituzione

In molti inizialmente hanno pensato che la sostituzione di Sonia Bruganelli con la storica ex di suo marito, Laura Freddi, fosse una trovata di Alfonso Signorini, ma in realtà non è così. La Bruganelli ha infatti spento le voci sulla “vendetta” di Signorini, rivelando che è stata lei stessa, di comune accordo con Alfonso Signorini, a scegliere Laura Freddi come sua sostituta e ha anche augurato buona fortuna alla collega per la sua esperienza.

Nessun caso, anzi. Il motivo dell’assenza di Sonia Bruganelli sta nel fatto che la donna si trova in vacanza a Dubai con la famiglia e quindi si trova costretta a saltare l’appuntamento col GF Vip.

