Francesca Chillemi e Stefano Rosso stanno ancora insieme?

Stefano Rosso è il marito di Francesca Chillemi. In molti si chiedono se il matrimonio tra i due continua o è finito. Le indiscrezioni

Il matrimonio tra Francesca Chillemi e Francesco Rosso pare che in passato abbia avuto dei momenti burrascosi. Il settimanale Chi aveva parlato di un presunto flirt tra l’attrice e il collega Can Yaman, un’infatuazione nata sul set di Viola come il mare. Indiscrezioni che avrebbero causato una tempesta nel matrimonio dell’attrice. La rivista ha anche raccontato che Francesco Rosso, marito dell’attrice avrebbe deciso comunque di perdonarla per il presunto tradimento. Ripercorriamo la vicenda.

LEGGI ANCHE: Chi è Stefano Rosso

Francesca Chillemi e Stefano Rosso stanno insieme?

Quando chi ha lanciato la notizia del flirt tra la Chillemi e Can Yaman è stato subito subbuglio sul web. È stato poi svelato che Stefano Rossi avrebbe perdonato la moglie, mettendo parole fine alle suddette indiscrezioni. Facciamo allora un passo indietro. I due, che si conoscono dal 2010 e si frequentano dal 2014, sono riusciti a superare questa piccola tensione, mettendo al primo posto la loro famiglia, che è composta anche dalla figlia Raina. Non è ben chiaro cosa sia successo, i due diretti interessati non hanno mai fornito la propria versione dei fatti, ma non hanno nemmeno mai smentito le indiscrezioni sul loro piccolo dramma familiare, lasciando intendere quindi che qualcosa di fatto è successo.

LEGGI ANCHE: Viola come il mare | trama | Can Yaman e Francesca Chillemi

Ciò che conta comunque è che Francesca Chillemi e Stefano Rosso sono ancora insieme, il loro matrimonio procede a gonfie vele. L’attrice presto la vedremo in televisione con la serie Viola come il mare, la fiction con Can Yaman che è stata la pietra dello scandalo della crisi del suo matrimonio. Il marito continua con le sue attività imprenditoriali, gestendo il suo marchio OTB, che oltre a diversi marchi di moda controlla anche il L.R. Vicenza. Insomma, passata la tempesta è tornato il sole tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso e quindi la riposta alla domanda se i due stanno ancora insieme è sì.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI