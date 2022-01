È tutto pronto: Maria De Filippi sta per tornare. Appuntamento fissato per sabato 8 gennaio 2022 alle ore 21.20, in prima serata su Canale 5. La prima puntata di C’è Posta per te promette spettacolo.

Andiamo a scoprire le anticipazioni del primo grande appuntamento con C’è Posta per te per questo 2022. Un avvio davvero importante, considerando come si dia il via alla 25esima edizione dello show condotto da Maria De Filippi.

C’è Posta per te ospiti 8 gennaio

Maria De Filippi ha deciso di fare le cose subito in grande per la nuova edizione di C’è Posta per te in questo 2022. Sono due le stelle, provenienti dal mondo dello spettacolo, che faranno da ospiti d’eccezione in questa prima serata su Canale 5.

Si tratta del celebre e istrionico conduttore Paolo Bonolis e dell’ex ballerino di Amici e oggi conduttore Stefano De Martino. I due saranno protagonisti di altrettante sorprese, che si preannunciano gradite, emozionanti e divertenti. Sicuramente Paolo Bonolis saprà regalare qualche momento esaltante, come fatto per anni durante i suoi programmi.

Sarebbe dovuto apparire anche un terzo ospite d’eccezione, la cui fama è internazionale. Si tratta di Can Yaman, la cui presenza pare sia saltata, probabilmente a causa dei tanti impegni dell’attore turco. Attualmente è infatti impegnato con il progetto Tudors, così come con le serie TV Sandokan e Marianna.

C’è Posta per te anticipazioni 8 gennaio

Maria De Filippi saprà come sempre gestire al meglio i rapporti tra le persone presenti in studio, lasciando che siano le storie a farla da protagoniste, consentendo alle emozioni di fluire libere. A convocare gli ospiti in studio sono gli ormai ben noti quattro postini:

Gianfranco Apicerni

Marcello Mordino

Chiara Carcano

Andrea Offredi

In questa 25esima edizione vi saranno 9 puntate, al termine delle quali dovrebbe trovare spazio su Canale 5 il serale di Amici. Ancora appuntamenti con Maria De Filippi al sabato sera, dunque.

