GF VIP: Barù vuole uscire, Sophie in lacrime per Basciano

È caos al Grande Fratello VIP. Barù vuole uscire per la decisione presa su Katia Ricciarelli. Sophie piange per Alessandro Basciano, troppa delusione

Al Grande Fratello VIP prima una notte agitata, poi un risveglio amaro per i vipponi. Il discorso forte e il comunicato della produzione non ha sortito del tutto gli effetti sperati e nella Casa si respira un’atmosfera pesante. Il motivo è presto detto. Ieri, Katia Ricciarelli non è stata squalificata, mentre i concorrenti sono chiamati a scegliere chi salvare dalle nomination e rendere immune dal televoto.

Sembrerà strano che appaia tra i non votabili proprio Katia Ricciarelli eppure dietro c’è una strategia ben precisa. Quanto accaduto sta portando Barù ad una scelta drastica. Inoltre a rendere più caotica l’effervescente situazione, sempre a causa delle immunità, Sophie è letteralmente scoppiata in lacrime ferita dalla decisione di Alessandro Basciano. Vi spieghiamo tutti i perché alle vostre domande su cosa sta accadendo.

Perché Barù vuole uscire dal GF VIP

Barù è un uomo di poche parole ma spesso pungente e diretto nelle sue sarcastiche espressioni. Ieri durante l’ultima puntata del GF VIP, come suo solito, non si è espresso su quanto accaduto, abbiamo scoperto solo dopo il suo contrastato stato d’animo sul momento che sta vivendo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Barù vuole uscire dalla Casa del GF VIP perché non è d’accordo sulla decisione presa dalla produzione sulla mancata squalifica a Katia Ricciarelli.

Dopo la puntata, il nobile concorrente ha commentato la scelta fatta spiegando che è inammissibile che si tollerino le esternazioni di Katia Ricciarelli, ritenute omofobe e razziste. Inoltre ha sottolineato che non si tratta di una questione d’età, perché suo nonno non avrebbe mai utilizzato certe espressioni (“scimmia” a Lulù e “tanto è una donna” a Urtis) e che in un altro Paese come gli Stati Uniti non avrebbero avuto pietà e ci sarebbe stata la squalifica.

Sophie in lacrime, delusa da Basciano

Le immunità palesi hanno generato in casa il vero e proprio caos e sono cadute probabilmente molte maschere. Prima l’immunità data a Katia Ricciarelli ha sortito effetti negativi su chi non l’ha votata, poi la decisione di Basciano ha deluso Sophie Codegoni. L’ex di Erjona (la bella modella) ha infatti scelto di rendere immune Gianmaria Antinolfi, che con la stessa bionda influencer aveva avuto un flirt nella Casa prima del suo ingresso. Sophie invece ha votato proprio il suo fidanzato Alessandro.

Amareggiata dalla decisione, la giovane ex tronista di Uomini ha chiesto un confronto. Alessandro ha motivato la sua scelta spiegando che non accetta che lei parli del loro rapporto solo quando c’è la puntata minimizzandolo. Dall’altro canto Sophie ha ammesso di essere delusa e di puntare più ai fatti che alle parole, cosa che invece non fa il ragazzo. La discussione si è così animata nella sauna con Basciano che ha apostrofato la concorrente come una “fenomena” e andando via. A questo punto Sophie è scoppiata in lacrime ed è stata consolata da Soleil.

