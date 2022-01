Non mi lasciare è una nuova fiction con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. Otto episodi prodotti, con il primo in onda lunedì 10 gennaio in prima serata alle ore 21.25 su Rai 1.

Dove è stato girato Non mi lasciare? Scopriamo quali sono le location che cast e crew hanno visitato per girare gli otto episodi della fiction con Vittoria Puccini.

Non mi lasciare dove è stato girato

Non mi lasciare è una fiction Rai ambientata in una delle città più famose al mondo: Venezia. I protagonisti si muoveranno tra le sue calli e i palazzi storici. Tutto ciò fa da sfondo all’indagine condotta dalla poliziotta Elena Zonin.

La produzione si è mossa tra Venezia e il Polesine. Ecco alcune delle principali location sfruttate per le riprese:

Adria

Fratta Polesine

Papozze

Ariano Polesine

Porto Tolle

Porto Viro

Rosolina

Taglio di Po

Elena Zonin è una poliziotta che vive a Roma e deve trasferirsi a Venezia perché la sua indagine glielo impone. Alcune riprese sono state dunque effettuate anche nella Capitale. Altra location extra è infine Milano. Vittoria Puccini ha raccontato d’aver girato la fiction a Venezia in zona arancione. Ciò ha facilitato il compito, data l’assenza di turisti in ogni dove. Il vero problema, ha raccontato, è stato sopportare il gran freddo di febbraio: “Sulle imbarcazioni della polizia dovevamo restare fuori, al freddo, per volere del regista. Avevamo tutto il vento in faccia. Appena dava lo stop, ci attaccavamo alle borse dell’acqua calda e agli scaldini”.

Non mi lasciare dove vedere

Non mi lasciare andrà in onda lunedì 10 gennaio 2022 su Rai 1 in prima serata, alle 21.25. Chiunque voglia seguire il primo episodio della fiction con Vittoria Puccini potrà farlo grazie alla propria televisione o Smart TV. In alternativa è possibile collegarsi all’app RaiPlay, entrando nella sezione Dirette, sfruttando smartphone, tablet e computer. La serie potrà essere recuperata comodamente grazie all’app Rai, andando nella sezione Replay o in quella dedicata alle Fiction.

Non mi lasciare trama e cast

Elena Zonin è una poliziotta che vive a Roma che si occupa di crimini informatici. Nello specifico affronta reati contro l’infanzia. I casi diventano quasi un’ossessione per lei, seguendo le tracce di minori scomparsi nel nulla.

Da tempo lavora a un’indagine e un nuovo caso evidenzia un collegamento, il che la spinge a trasferirsi a Venezia per seguire la pista. Questa è la città della sua giovinezza, dalla quale era fuggita 20 anni prima. Qui ritrova Daniele Vianello, suo grande amore del tempo, divenuto nel frattempo vice questore di polizia. Al suo fianco c’è Giulia, sua migliore amica e ora moglie di Daniele.

Ecco il cast di Non mi lasciare:

Vittoria Puccini: Elena Zonin Alessandro Roia: Daniele Vianello Sarah Felberbaum: Giulia Vianello Maurizio Lombardi: Ernesto Fortin Sandra Ceccarelli: Serena Misuri



