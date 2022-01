Tra i concorrenti di Back To School c’è anche Random: scopriamo chi è il ripetente e quali sono le sue canzoni più famose.

Tra i vip che partecipano a Back to school, reality show che mette alla prova 25 vip, fa particolare simpatia Random. Il game show condotto da Nicola Savino chiede a personaggi famosi di ripetere l’esame di quinta elementare, un percorso di studi con i maestrini solo apparentemente semplici. Lo stesso cantante ha trovato difficoltà in diverse materie. In attesa di scoprire se è stato promosso scopriamo di più su di lui. “Io ti parlo con il cuore in mano” in fondo a chi guardandolo non viene in mente il suo tormentone?

LEGGI ANCHE: Jonathan Kashanian origini: patrimonio e genitori

Chi è Random

Emanuele Caso, vero nome di Random, è un rapper napoletano classe 2001. All’età di appena due anni si è trasferito in Emilia-Romagna, a Riccione, e ha iniziato presto ad appassionarsi alla musica, soprattutto al genere rap. Ad appena 14 anni infatti inizia a pubblicare le sue canzoni su Facebook, pubblicando poi nel 2018 il suo primo album, dal titolo Giovane d’Oro. Il singolo Chiasso diventa virale e gli garantisce il successo, rafforzato poi dall’altro singolo, Rossetto, che diventa anch’esso un grande successo.

Il 2019 è l’anno che lo consacra al grande pubblico, nel mese di ottobre viene anche nominato da Mtv come Artista del Mese. Nel 2020 poi Random prende parte ad Amici Speciali, mentre nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo, portando il brano Torno a te, che si classifica però ultimo. Tuttavia, la carriera del giovane rapper non subisce alcun intoppo, anzi continua a crescere grazie al successo dell’EP Montagne russe, che contiene brani di successo come il feat con Carl Brave in Marionette, e con l’uscita del suo secondo album, Nuvole, pubblicato il 2 aprile 2021 e che contiene il singolo sanremese e altri featuring importanti con artisti come Gue Pequeno, Samurai Jay e ancora Carl Brave.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI