Belen e Stefano di nuovo insieme? Tenerezze all’aeroporto

Whoopsee ha beccato Belen Rodriguez e Stefano De Martino complici a Milano senza il figlio Santiago

Sembra che sia tornato l’amore tra Belen e Stefano. Il secondo ritorno di fiamma tra i due è più di un’ipotesi dei fan guardando la paparazzata di Whoopsee. Sul profilo Instagram del portale di informazione sono state postate delle foto in cui i due ex appaiono più complici che mai senza il figlio Santiago.

LEGGI ANCHE: Virginia Raffaele, le imitazioni più famose da Belen a Ornella Vanoni

Belen e Stefano verso il ritorno di fiamma

Tra la Rodriguez ed Antonino Spinalbanese c’è una crisi sempre più profonda. La piccola Luna Marì, frutto della loro relazione, che ora ha 6 mesi, è tra i motivi che li spinge a restare una coppia. Eppure c’era De Martino ad accoglierla all’aeroporto dopo la sua vacanza in Uruguay con l’amica di sempre, Patrizia Griffini, nota come la Parucchiera dei Vip. Nelle foto di Whoopsee i due si scambiano sguardi d’intesa, si sorridono in maniera complice, mostrandosi particolarmente contenti di essersi rivisti.

Poi lasciano l’aeroporto insieme a bordo del suv dell’ex ballerino di Amici che risulta single da tempo. In realtà dopo la sua ex moglie non ha intrapreso nessuna relazione ufficiale, almeno alla luce del sole se si vuole fare riferimento alla modella Gilda Ambrosio. Belen e Stefano stanno di nuovo insieme, viene dunque da pensare.L’idea è che ci sia un tentativo in corso, se è così e se saranno di nuovo una coppia, saranno i diretti interessati a confermarlo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI