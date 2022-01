Nel 1997, quattro anni dopo il primo film, Steven Spielberg ha portato al cinema Jurassic Park – Il mondo perduto. Andiamo a scoprire qualcosa in più su questa pellicola incentrata su Jeff Goldblum e Julianne Moore.

Sapete dove è stato girato Jurassic Park – Il mondo perduto? Ecco le location sfruttate da Steven Spielberg per ricreare Isla Sorna, il luogo dove le creature preistoriche venivano create, per poi essere condotte su Isla Nublar.

Jurassic Park – Il mondo perduto, dove è stato girato

Il primo film della saga di Jurassic Park, giunto al cinema nel 1993, era stato girato principalmente alle Hawaii, così da poter ricreare Isla Nublar, dove ha preso forma il parco divertimenti ricco di dinosauri. Le location per Jurassic Park – Il mondo perduto sono invece differenti. Il primo ciak è stato battuto il 5 settembre del 1996 e ciò non è avvenuto alle Hawaii, tutt’altro. Cast e crew erano infatti in California, precisamente presso il Redwood National Park.

È proprio in questo Stato, sfruttando differenti location, che il film è stato girato per alcune settimane. Svariati i luoghi sfruttati, tra i quali Eureka. Ciò vuol dire che la produzione non ha mai messo piede alle Hawaii? No, il viaggio è stato fatto ma l’arcipelago non è stato sfruttato in maniera massiva come in passato.

Qui è stata girata unicamente la prima parte, ovvero la scena d’apertura. Nelle inquadrature si può ammirare lo spettacolo offerto dall’isola Kauai. Una parte del finale, poi, è stato girato a San Diego. Il cuore del film, però, è stato realizzato in studio. Si è infatti deciso di optare grandemente della tecnologia messa a disposizione da Hollywood, sfruttando set al chiuso e il CGI. Una scelta che, alla fine, non pare aver ripagato, considerando l’effetto deludente avuto sui fan. A dire il vero però il problema di fondo di questo sequel è rappresentato dalla sceneggiatura e non dagli effetti.

