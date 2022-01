Liz Solari, chi è l’attrice che interpreta il ruolo di Guia nel film Sei mai stata sulla luna di Paolo Genovese: scopriamo tutto su di lei.

Raoul Bova e Liz Solari sono i protagonisti di Sei mai stata luna, film diretto da Paolo Genovese. Scopriamo chi è l’attrice Liz Solari, la sua vita privata e i suoi successi in carriera.

LEGGI ANCHE: Sei mai stata sulla luna di Francesco De Gregori: testo e significato

Liz Solari, chi è Guia di Sei mai stata sulla luna

Maria Isabel Solari, conosciuta come Liz, nasce nel giugno 1983 a Barranquilla, in Colombia. Ha quindi 39 anni di età. Suo padre lavorava nel calcio e suo fratello Santiago è stato un famosissimo calciatore, vestendo le prestigiose maglie di River Plate, Real Madrid e Inter. Dall’età di tre anni Liz vive in Argentina con la famiglia e qui, poco più che diciottenne, inizia la carriera da modella, guadagnando parecchia fama in Sudamerica.

Una volta intrapresa la carriera nel mondo dello spettacolo, Liz inizia a viaggiare, trasferendosi prima negli Stati Uniti e poi in Europa. Dal 2008, alla carriera da modella affianca quella da attrice, lavorando nella versione argentina di High School Musical e poi nella serie tv statunitense Champs 12. L’esordio nel cinema italiano arriva nel 2011, con la partecipazione nel film Ex – Amici come prima! Conquista così popolarità presso il pubblico italiano, prendendo parte anche al programma Benvenuti a tavola e recitando in alcuni film, come appunto Sei mai stata sulla luna nel 2015.

Per quanto concerne la sua vita privata, sappiamo che la donna è stata fidanzata con Leonardo Verhagen, che però nel 2010 è scomparso prematuramente per dei problemi al cuore. La donna è però riuscita a ritrovare l’amore, sposandosi con un uomo di nome Walter due anni dopo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI