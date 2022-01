SKAM Italia 5 quando esce, dove vedere e il cast

I fan di SKAM Italia che attendono la quinta stagione. Ecco tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi, dai dettagli sulla trama e il cast a quando potrebbe finalmente andare in onda.

Quando potremo vedere SKAM Italia 5 su Netflix? Ecco le ultime news sull’amata serie italiana, che anno dopo anno ottiene sempre più consensi. Ecco tutte le informazioni più recenti, dalla trama ai nuovi personaggi, fino alla data d’uscita.

SKAM Italia 5 quando esce

Per quanto sorprendente, a giugno 2021 è giunto l’annuncio del rinnovo. È dunque ufficiale: arriverò SKAM Italia 5, nonostante la serie originale si sia fermata alla quarta. Per il momento non vi sono informazioni ufficiali ma non mancano alcune ipotesi sul web. Le riprese hanno avuto inizio sul finire di novembre 2021. Il titolo è dunque attualmente in lavorazione. Netflix ha annunciato che SKAM Italia 5 arriverà nel corso del 2022. Per il momento non c’è una data ma si parla di prossimamente. È possibile che nell’estate 2022 ritroveremo l’amata serie TV.

SKAM Italia 5 cast

Per quanto vi sia la certezza di SKAM Italia 5, non abbiamo ancora idea di chi possa essere il protagonista del nuovo ciclo di episodi. In molti ritengono che possa trattarsi di Elia, ma staremo a vedere. Ci sarò sicuramente spazio per tutti i personaggi principali, eccezion fatta per Eleonora (Benedetta Gargari). Al cast si sono aggiunte Lea Gavino (già vista in Un Professore) e Nicole Rossi. Le due interpreteranno rispettivamente Viola e Asia. Ecco il cast completo:

Ludovica Martino: Eva Brighi

Ludovico Tersigni: Giovanni Garau

Federico Cesari: Martino Rametta

Rocco Fasano: Niccolò Fares

Giancarlo Commare: Edoardo Incanti

Beatrice Bruschi: Sana Allagui

Greta Ragusa: Silvia Mirabella

Martina Lelio: Federica Cacciotti

Francesco Centorame: Elia Santini

Pietro Turano: Filippo Sava

Nicholas Zerbini: Luca Colosio

El Mehdi Meskar: Malik

Ibrahim Keshk: Rami

SKAM Italia 4 come finisce

Nel corso della quarta stagione Sana ha lottato per riuscire a trovare il proprio posto nel mondo. è una giovane italiana e musulmana praticante e questo suo processo interiore pone fine al rapporto con Matte, da cui lei non si sente accettata a causa del suo credo.

A complicare il tutto è Malik, migliore amico di suo fratello Rami, per il quale la giovane inizia a provare dei sentimenti. Tutto ciò non è però concesso dalla sua religione. Nel corso della stagione la si vede fronteggiare un viaggio interiore molto intenso. Alla fine riesce a rimediare a tutti gli errori commessi. Capisce che la fede è soltanto un valore aggiunto e non un elemento discriminante. Molto spesso sono l’ignoranza e la paura a generare differenze, quando in realtà siamo tutti uguali.

