Al Gf VIP è inevitabile lo scontro tra Delia e Soleil. Un duro faccia a faccia in cui hanno svelato cosa è accaduto sotto le coperte

Alfonso Signorini, nella puntata del 14 gennaio, ha definito la Duran una bomba atomica. L’effetto devastante del suo ingresso, d’altronde, si è fatto subito sentire: immancabile lo scontro acceso tra Delia e Soleil.

La lite tra la Duran e la Sorge

“Sei falsa perde ti contraddici”. Ha esordito così Delia al primo incontro da nuova concorrente con Soleil. Non è venuta per litigare ma per parlare con la rivale e comprendere cosa è accaduto, avere delle risposte. Eppure i toni sono così accesi che l’influencer replica alla modella senza remore “parli a vanvera, dici cavolate”. Tra battutine e rinfacci continui su scene già viste e sentite, degno di nota solo un “sono Indiana Jones con la Mummia”, finalmente si infiamma il dibattito su un interessante retroscena. A sganciare la bomba la modella di origini sudamericane.

Cosa è successo tra Alex e Soleil sotto le coperte

Delia è perentoria, dà della bugiarda alla Sorge e le chiede di essere sincera: Alex le ha confessato cosa è accaduto realmente sotto le coperte tra lui e l’amica da chimica artistica. La Duran insiste la verità è che suo marito Belli e la bionda gieffina sono andati oltre, è successo qualcosa di intimo. Soleil ha smentito su tutta la linea, ha detto che c’è stato tanto ma non rapporti, risate e hanno dormito abbracciati. Alex ha detto che la moglie mente, non è successo nulla sotto le coperte.

La Sorge ha ammesso che tra i due c’è stato un momento di sbandamento e che si sono fermati subito, che ora da parte della sua rivale è una fase di farsa televisiva. Sul finale la frecciatina, per Sole c’è più rapporto tra lei e Alex che tra lui e la moglie. Belli da studio lancia un appello alle due nemiche, di non andarsi contro. Sul finale Adriana stuzzica l’attore di Centovetrine che ripete “ con Soleil è amore diverso dalla coppia normale. Chi non lo capisce è ottuso”.

