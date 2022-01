Sabrina Ferilli prima e dopo: chirurgia FOTO

Sabrina Ferilli, com’è cambiata nel tempo la famosa attrice? Scopriamo com’era prima e com’è ora e se ha fatto ricorso al ritocchino

Una delle donne più famose dello spettacolo italiano è senza dubbio Sabrina Ferilli, da anni grande protagonista sia sul grande che sul piccolo schermo. Una carriera lunghissima per lei, che è stata e continua a essere un grande modello di bellezza, nonostante il tempo che passa. Scopriamo dunque com’è cambiata la donna e se ha fatto ricorso alla chirurgia estetica nel corso degli anni.

Sabrina Ferilli prima

Sono passati ormai tantissimi anni dagli esordi di Sabrina Ferilli, che risalgono agli inizi degli anni ’90, con alcuni ruoli in televisione prima dell’approdo al cinema e all’arrivo del successo, che è giunto presto già a metà degli anni ‘90. Sin dai suoi esordi, la Ferilli è sempre stata un modello di bellezza, è entrato nella storia il suo spogliarello in occasione della vittoria della Roma nel 2001, in occasione delle celebrazioni al Circo Massimo. Oggi, a distanza ormai di più di 20 anni da quel momento, la donna mantiene un fascino veramente immenso.

Sabrina Ferilli oggi

Oggi la donna ha 57 anni, ma conserva il suo aspetto incantevole. In molti comunque si sono chiesti se la Ferilli abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica per alleviare i segni del tempo e, confrontandola col suo aspetto da giovane, al massimo potrebbe aver fatto ricorso a qualche ritocchino, forse sulla zona degli zigomi e al naso.

La donna comunque non ha mai confermato di essere ricorsa a interventi di chirurgia estetica, ma che l’abbia fatto o meno, resta una donna molto bella, nonché una delle attrici che hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia del cinema e dello spettacolo italiano.

