La sposa, anticipazioni della fiction con Serena Rossi

Domenica 16 gennaio 2022 va in onda in prima serata su Rai 1 la prima puntata della fiction La sposa, suddivisa in due episodi. In totale ne andranno in onda sei. Una storia drammatica e romantica, ambientata negli anni ’60.

Scopriamo qualche anticipazione sui primi due episodi de La sposa che andranno in onda stasera, domenica 16 gennaio 2022. Ecco cosa sappiamo sulla fiction Rai con protagonista Serena Rossi.

La sposa, anticipazioni primo episodio

Nel primo episodio de La sposa, fiction Rai con Serena Rossi in onda domenica 16 gennaio, vediamo la famiglia Saggese accettare un matrimonio per procura. Siamo nel cuore della Calabria degli anni ’60 e tutto ciò avviene a causa di serie difficoltà economiche. Si sacrifica Maria, che dovrà sposare l’agricoltore vicentino Vittorio Bassi. Deve lasciarsi alle spalle la propria terra, sognando un giorno di ritrovare il suo grande amore, Antonio, partito per il Belgio per cercare fortuna.

Ben presto Maria scopre che suo marito sarà in realtà Italo, nipote di Vittorio. L’uomo però la rifiuta, ancora sconvolto dalla morte della sua prima moglie, Giorgia. Le giornate della giovane trascorrono così tra il duro lavoro in campagna, l’ostilità delle altre braccianti, essendo lei meridionale, Vittorio che la considera una serva e Italo che la disprezza. Circolano inoltre molte voci su di lui. La gente del posto ritiene abbia ucciso sua moglie. L’unica gioia è Paolino, figlio di Italo. Soffre di crisi epilettiche e vive nella stalla con gli animali da quando è morta sua madre.

La sposa, anticipazioni secondo episodio

Nel primo episodio de La sposa, fiction Rai con Serena Rossi in onda domenica 16 gennaio, Maria riesce a conquistare la fiducia di Paolino. Vuole che il piccolo torni a scuola. Convince la maestra a fargli fare l’esame per frequentare la terza elementare. Vittorio si rende conto delle sue capacità e le dà incarichi sempre più importanti. Le cose migliorano leggermente anche con Italo. La routine viene però spezzata dal rinvenimento di un cadavere in fondo a una scarpata.

