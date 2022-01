A Uomini e Donne durante la puntata del 18 gennaio dedicata al trono over impazza la notizia: Armando Incarnato è un nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi?

Uomini e donne e foriero di talenti televisivi, oltre ad essere una delle vetrine più importanti del piccolo schermo. Solo per citarne l’ultima in ordine di tempo l’ex tronista soffi co di Goni, dopo il suo percorso al programma di Maria De Filippi, è diventata protagonista del Gf VIP. Nelle scorse settimane già era nell’aria che la produzione stesse valutando qualche profilo legato al dating show. Prima Sirius, per lungo tempo corteggiatore di Gemma Galgani, ora impazza un altro nome di un cavaliere di lungo corso nel parterre del trono over.

Uomini e donne, Armando all’Isola

A sollevare la questione è la bella Marika. La dama era al centro studio per raccontare dell’inizio della sua nuova conoscenza, con cui ci sono stati dei baci, non è mancato il commento di Armando Incarnato, intervenuto su domanda di Maria. Al cavaliere non va giù questo modo di fare, in generale e non solo riferito alla dama, vede che si da poco valore alle effusioni e alla presentazione dei parenti. Marika così si lascia andare ad una frecciatina, neanche troppo velata, gli “augura” di andare in Honduras facendo riferimento ovviamente a luogo dove si svolge il noto reality condotto da Ilary Blasi.

I rumors si rincorrevano da tempo: Armando Incarnato concorrente dell’Isola dei Famosi a partire da marzo. Marika ha in parte confermato, rivelando che lo stesso cavaliere napoletano le ha parlato di questa possibilità. Armando l’ha immediatamente smentita, affermando con veemenza che lui mai, durante la loro frequentazione, ha fatto riferimento alla sua eventuale partecipazione al programma televisivo come naufrago. La sensazione è che un contatto tra lui e la produzione del reality ci sia stato, ma siamo sempre al vaglio delle ipotesi.

