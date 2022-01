Disney+ ha presentato il primo trailer di Moon Knight, serie Marvel dal cast incredibile. Ci saranno fianco a fianco Oscar Isaac ed Ethan Hawke. Una data non scelta a caso, quella del 17 gennaio, considerando come vi sia la luna piena, dalla quale il protagonista è particolarmente influenzato nei fumetti.

I fan Marvel non attendevano altro che il trailer di una serie TV che promette faville, Moon Knight. Il cast vede Oscar Isaac come protagonista e difficilmente si poteva optare per una scelta migliore di questa. Il trailer è a dir poco esaltante e lancia la data d’uscita ufficiale dello show su Disney+.

Chi è Moon Knight

Il personaggio di Moon Knight ha fatto il proprio esordio nel mondo dei fumetti nel 1975. Trovò spazio nel numero 32 di Werewolf by Night. Sappiamo che il suo vero nome è Marc Spector, ex marine divenuto in seguito un mercenario. Vanta svariati alter ego, dal tassista Jake Lockley al milionario playboy Steven Grant.

È riuscito a incanalare dentro di sé i poteri della divinità egizia Khonshu. Recentemente ha assunto il nome di Mr. Knight. Negli ultimi anni ci si è concentrati molto sulla sua caratterizzazione. È descritto come un personaggio dalle personalità multiple, dalla condizione mentale a pezzi. Un eroe instabile che lotta contro il crimine ma prima di tutto contro di sé.

Moon Knight, quando esce la serie

La prima stagione di Moon Knight farà il proprio esordio su Disney+. Sarà dunque possibile vedere Oscar Isaac all’opera sulla piattaforma streaming. Questa è disponibile via app su tutti i sitemi: smartphone, tablet, notebook, Desktop PC, Smart TV e console. La data d’uscita ufficiale comunicata da Marvel al termine del trailer è il 30 marzo 2022. Ancora un po’ di pazienza e Moon Knight farà il proprio esordio.

Moon Knight, trama e cast

Moon Knight è una delle serie TV più attese del 2022. Marvel ne proporrà svariate, come She/Hulk e Ms. Marvel. Uno show di pura azione e avventura, incentrata su un vigilante dalle enormi abilità che soffre di disturbo dissociativo dell’identità.

Durante le sue lotte in giro per la città ha il volto ben celato, così da tutelare il suo nome, Marc Spector, miliardario che sfrutta le proprie enormi ricchezze per finanziare numerose imprese eroiche. Nel suo passato vi sono anni trascorsi come agente e mercenario della CIA. Stava per morire quando la divinità egiziana di Khonshu gli ha offerto una seconda chance. È tornato in vita con abilità sovrumane.

Ecco il cast di Moon Knight:

Oscar Isaac: Marc Spector / Moon Knight Ethan Hawke: villain Gaspard Ulliel: personaggio misterioso Loic Mabanza: personaggio misterioso May Calamawy: personaggio misterioso Dina Shihabi: personaggio misterioso



