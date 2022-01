Uomini e Donne: chi è Diego C corteggiatore di Marika

Uomini e Donne, dopo aver frequentato Jessica, prova a corteggiare Marika: scopriamo chi è Diego Cecucci, nuovo protagonista del trono over.

Al centro della puntata odierna di Uomini e Donne c’è Marika Geraci, protagonista del trono Over per cui si è fatto avanti un nuovo corteggiatore, che in realtà è una vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi. Diego Ceccucci infatti, dopo aver frequentato Jessica, ha mostrato interesse per la dama siciliana, provocando lo sdegno della donna con cui stava uscendo e facendo scoppiare una forte lite in studio. Scopriamo qualcosa in più sull’uomo.

Leggi anche: CHI È MARIKA DI UOMINI E DONNE | ETÀ

Uomini e Donne, chi è Diego Ceccucci

Non si sa molto dell’uomo, tranne alcuni dettagli che possiamo ricavare dai suoi social network. Ha 40 anni di età circa, è romano ed è proprietario di una tenuta molto bella nella campagna laziale, dove è possibile organizzare feste ed eventi. Nella vita di lavoro fa l’imprenditore e ora sta diventando protagonista dei pomeriggi di Canale 5 a Uomini e Donne, entrando prepotentemente e con fragore nelle dinamiche del trono over.

Il cavaliere è noto per essere uscito per un periodo con Jessica Serra. I due all’inizio della frequentazione stavano molto bene insieme, si sono scambiati un bacio appassionato e lei è stata anche ospite a casa di lui, conoscendo il padre. Poi qualcosa è cambiato, la conoscenza si è interrotta è lui ha iniziato a corteggiare Marika.

Diego ha infatti deciso di conoscere la tronista siciliana Marika, provocando probabilmente la rabbia di Jessica per il suo comportamento ritenuto poco lineare dalla dama. Lei lo ha accusato di essere falso e l’ha attaccato con forza. Insomma, il clima si è fatto molto teso nel parterre di Uomini e Donne, ma comunque tra Diego C. e Marika sembrava poter essere scattare l’intesa. I due hanno infatti cominciato ad uscire, con Marika quindi pronta a rimettersi in gioco dopo aver provato a conoscere sia Armando che Marcello, ma entrambe le esperienze non sono andate a buon fine. Con il cavaliere ci sono state due uscite, si sono scambiati dei baci e lei è andata a trovarlo nelle sue zone, dormendo in albergo.

Sarà la volta buona con Diego C.? Ancora è presto per dirlo, la loro conoscenza è agli inizi e vedremo nelle prossime puntate in che verso evolverà.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI